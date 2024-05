La casa de 'Mi pobre angelito' está a la venta, pero su nuevo interior decepcionó a los fanáticos de la película: "la arruinaron"

La casa de 'Mi pobre angelito', uno de los inmuebles más famosos de la historia del cine, fue puesta a la venta.

El hogar del pequeño Kevin McCallister y su familia, una inmensa casa que fue el deseo de muchos por varios años, ahora entró en el mercado de las bienes raíces y su precio tiene sorprendidos a muchos fanáticos.

En esa misma casa Kevin fue olvidado en Navidad y tuvo que convertirla en su fuerte para defenderse de dos ladrones.

Considerada como una mansión, la casa tiene cinco habitaciones, seis baños, garaje y cine, además de nuevos espacios, pues los dueños duplicaron el espacio habitable y agregaron un invernadero y una cancha de baloncesto.

La casa de los McCallister está ubicada el 671 Lincoln Avenue de Winnetka, Illinois, un acaudalado sector cerca de Chicago, rodeado de hermosos parques, grandes casas y con una gran línea sobre el lago Michigan.

El precio de la venta está en 5,25 millones de dólares y está a cargo del Grupo Dawn Mckenna.

¿"Alguna vez has querido vivir como Kevin McCallister? ¡Ahora es tu oportunidad de cumplir tus sueños de la infancia! La icónica casa Home Alone está a la venta por 5,25 millones de dólares", dice la publicación de la compañía inmobiliaria.

Dawn Mckenna la califica como "una legendaria casa de ensueño para las vacaciones, reinventada para el lujo moderno: la majestuosa residencia georgiana de ladrillo famosa por "Mi pobre angelito" ofrece una rara oportunidad de poseer una de las residencias cinematográficas más emblemáticas de la cultura pop estadounidense".

La empresa, además, celebró que los vendedores han "transformado la casa", sin embargo, esto no cayó bien entre los fans de la película.

"No me gusta lo que le hicieron, se siente tan frío. ¡Era tan hermoso antes!", "No me gustan los cambios. La arruinaron. ¡Es triste!", "Es hermoso por dentro, pero no está bien cambiarlo. Deberían haberlo mantenido igual", dice algunos internautas sobre el nuevo aspecto de la casa.

Foto Grupo Dawn Mckenna (dawnmckennagroup.com)

