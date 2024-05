La cinta 'Anora', del director Sean Baker, se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Una nueva edición del Festival de cine de Cannes llegó a su fin con una ceremonia en la que 'Anora' se llevó el máximo reconocimiento: la Palma de Oro.

La cinta estadounidense fue dirigida por Sean Baker, quien cuenta en clave de humor la relación entre una chica que hace estriptis y un joven millonario.

"Esta película es magnífica, está llena de humanidad (...) nos ha desgarrado", comentó la presidenta del jurado, la realizadora Greta Gerwig.

Con este reconocimiento, Sean Baker se está consagrando como uno de los directores más importantes de la nueva generación luego del éxito entre la crítica y el público de películas como 'Florida project'.

'Anora' cuenta la historia de una trabajadora sexual, interpretada por Mikey Madison, que acaba casándose con un joven heredero de un oligarca ruso (Mark Eydelshteyn) en Las Vegas, esto desata una serie de eventos que su entorno nunca habría imaginado.

Pese a tener una temática adulta, la película conquistó al jurado por su tono cómico, humanista y con destacadas actuaciones que conmovieron a quienes la vieron en las pantallas del festival.

Baker dedicó este premio a las mujeres que deben ganarse la vida como trabajadoras sexuales, un tema que ha explorado en sus distintas obras.

"Se puede explorar infinitamente", explicó el director, que se impuso la misión de mostrar personajes defectuosos, lidiando con los mismos problemas mundanos que todos los demás.

Con esta película, la actriz Mikey Madison también se consagra como un gran talento en el cine, pues desde su participación en 'Once Upon a Time in Hollywood' y 'Scream' ha llamado la atención por su versatilidad al frente de la pantalla.