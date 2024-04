La crítica de Johnny Depp a la industria cinematográfica de Hollywood: “Son desechables y se dan cuenta de ello”

El actor estadounidense Johnny Depp arremetió contra la industria cinematográfica de Hollywood y señaló que está lo había “tirado a la basura”.

Depp, quien es reconocido por sus icónicos papeles en películas como Piratas del Caribe y El joven manos de tijera, también criticó la forma y los altos costos con los que se realizan las películas en la actualidad.

“Son desechables y se dan cuenta de ello. Contadores glorificados que tienen la capacidad de pulsar la luz verde y hacer películas de estudio (...) pero pulsan la luz verde, gastan montones de dinero”, señaló durante una entrevista con el medio británico Metro.

El actor de 60 años, quien actualmente se mueve como interprete en Europa, cuestionó los altos presupuestos de la industria cinematográfica estadounidense.

“Los presupuestos son ridículos en estas películas (...) una comedia romántica con dos personas muy populares. La gente, la gente de verdad, está harta”, señaló.

Por otro lado, el intérprete reflexionó sobre la fama y cómo esta ha influenciado en su vida personal. Además, habló de cómo es vivir como una figura pública.

“He tenido mucha suerte y no me puedo quejar de nada. De nada. No lo haré (..) Pero la fama le hace cosas raras a un hombre. Te golpea y luego no puedes ir a ningún sitio sin que la gente te mire. Y esa es una forma muy interesante de crecer”, dijo.

Las declaraciones de Johnny Depp surgen luego de varios años del mediático juicio que libró contra su exesposa Amber Heard, el cual ganó en 2022 y, cuyo caso, afectó su carrera cinematográfica en Hollywood.

Además de ese caso, su carrera se vio afectada por la derrota en otro litigio de difamación contra The Sun, que lo había calificado de “golpeador de esposas”.

Entre los papeles que perdió Depp tras el mediático caso se encuentra el de la franquicia Animales Fantásticos, del mundo mágico de Harry Potter.

Desde entonces ha sido considerada una persona non grata en Hollywood, según precisó el medio británico Metro.