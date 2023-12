La crítica del vocalista de Maná al reguetón: "No ponen muchas ganas a las letras"

Fernando “Fher” Olvera, líder y vocalista de la banda de rock mexicana Maná, se refirió a la trascendencia de la música latina, en especial del reguetón, en estos últimos años.

Durante una entrevista concedida al diario español El Mundo, Olvera señaló que “estamos invadidos por el reguetón” y lamentó la situación.

“Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina. España tuvo muchísimas bandas de rock muy importantes, pero los reguetoneros los tienen un poco ahogados”, dijo.

También señaló que su hijo Dalí, a quien nombró así por el pintor surrealista, le ha insistido que debe arriesgarse a cantar reguetón para hacerse famoso internacionalmente, a lo que él responde que no colaborará con Bad Bunny.

“A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny. Si estoy comiendo en París, quiero estar tranquilo”, agrega.

En esa misma línea, el cantante de 64 años criticó las letras del género urbano que, según él, "tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad”.

“Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor (…) Yo creo que los reguetoneros no ponen muchas ganas a las letras. Pocas me gustan. Igual es que me estoy haciendo viejo”, aseveró.

De acuerdo con lo que reseña el diario español, Maná lleva casi 40 años en los escenarios y mantiene vivo su legado dado que muchas de sus canciones se han convertido en himnos para “generaciones enteras a pesar de que empezaron cuando el rock en español no era precisamente una moda”.

En cuanto a incursionar en otros géneros ajenos al reguetón, el artista comentó su admiración por Rosalía porque “hace cosas impresionantes” y agregó que tratarán de experimentar con el flamenco.

“Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, concluyó.