La cruda carta que Sinéad O’Connor le envió a Miley Cyrus antes de morir: “tienes suficiente talento para no dejar que el negocio te prostituya”

Hace unos días se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la cantautora irlandesa Sinéad O’Connor, muerte de la cual hasta el momento se desconocen las causas, sin embargo, muchos medios han especulado que se debió a sus problemas mentales e intentos de suicidio.

La artista no solo ha recibido múltiples homenajes alrededor del mundo, sino que también han estado circulando en redes sociales momento o acciones que hizo la artista y que dieron mucho de qué hablar en su momento.

Uno de ellos, es la carta que la intérprete de ‘No Man’s Woman’ le habría escrito a la cantante Miley Cyrus mucho antes de fallecer, misiva que incluso llevó a que las dos artistas terminaran enfrentadas.

La desgarradora carta data del año 2013, época en la que Miley publicó su polémico video de ‘Wreacking Ball’ y con el que buscó romper su imagen de niña Disney.

Para ese entonces, Cyrus comentó que el video de ‘Nothing Compares 2U’ de Sinéad O’Connor le sirvió de inspiración para su popular y controversial video, de hecho, en su momento la ex chica Disney fue acusada “de copiar” a la artista irlandesa.

O’Connor se enteró que su trabajo había inspirado a la nueva promesa de la música, sin embargo, al ver el video de Miley decidió enviarle una desgarradora carta para que la joven artista no se perdiera y pudiera sobrevivir en la difícil industria musical.

“No iba a escribir esta carta, pero hoy he estado esquivando llamadas telefónicas de varios periódicos que querían que comentara que dijiste en Rolling Stone que tu video de Wrecking Ball fue diseñado para ser similar al de Nothing Compares”, inicia diciendo la carta de O’Connor.

VEA TAMBIÉN La cantante estadounidense Ariana Grande está siendo acusado de ser una “rompehogares” o

En la misiva, la cantautora irlandesa señaló que se encontraba preocupada por las personas que rodeaban a Miley y que estos le hayan hecho creer que “de alguna manera es ‘genial’ estar desnudo y lamiendo mazos en tus videos”.

“De hecho, es el caso de que oscurecerás tu talento al permitir que te proxeneticen, ya sea el negocio de la música o tú mismo haciendo el proxenetismo.”, continuó diciendo la artista.

Además, Sinéad agregó en su escrito que “a la larga, nada más que daño vendrá por permitir que te exploten, y NO es de NINGUNA manera un empoderamiento de ti misma o de cualquier otra mujer joven, para que envíes el mensaje de que debes ser valorada (incluso por ti) más por tu atractivo sexual que por tu obvio talento”.

O’Connor comentó durante la carta que le alegraba saber que es un ejemplo a seguir para Miley y por eso mismo esperaba que le prestara mucha atención a lo que quería decirle porque ella sabe que a la industria musical Miley no les importa.

“Te prostituirán por todo lo que vales, y hábilmente te harán pensar que es lo que TÚ querías y cuando termines en rehabilitación como resultado de haber sido prostituido, 'ellos' estarán tomando el sol en sus yates en Antigua, que compraron. vendiendo tu cuerpo y te encontrarás muy solo”.

La intérprete de ‘Reason with me’ afirmó que a ninguno de los hombres que la desean están interesados realmente en ella y que: “Si te quieren sexualmente, eso no significa que les importes un carajo. Tanto más cierto cuando, sin saberlo, das la impresión de que no te importa un carajo”.

“Nadie que se preocupe por ti podría soportar que te proxeneticen y eso te incluye a ti mismo. Sí, estoy sugiriendo que no te preocupas por ti mismo. Eso tiene que cambiar. Deberías ser protegida como una preciosa jovencita por cualquier persona a tu servicio y cualquiera que te rodee, incluyéndote a ti”.

La irlandesa añadió en su carta abierta que: “Repito, tienes suficiente talento para no dejar que el negocio de la música te prostituya. Tampoco deberías dejar que se burlen de ti. No pienses ni por un momento que a ninguno de ellos le importas un carajo”.

VEA TAMBIÉN Video: Cardi B le lanzó su micrófono a fan que le arrojó cerveza en medio de su concierto o

Sobre el look que Miley escogió para su video, muy similar al estilo que tenía O’Connor en ‘Nothing Compares 2U’, la cantautora explicó que fue un look al que su discografía la alimento a probar porque quería ser reconocida por su talento y no por su apariencia física.

Y añadió que el futuro que espera para Miley es que como mujer se niegue a explotar su cuerpo o su sexualidad con el fin de que los hombres ganen dinero en su nombre, además, le ruega que “en el futuro diga no cuando le pidan que se prostituya”.

“En cuanto al desprendimiento de la imagen de Hannah Montana, quienquiera que te diga que desnudarte es la forma de hacerlo NO respeta en absoluto tu talento, ni a ti como jovencita”.

La carta termina diciéndole que los desnudos, el twerking y demás que hacía Miley en su momento no eran más que el mensaje equivocado.

“El mensaje que sigues enviando es que de alguna manera es genial ser prostituida, no es tan genial Miley, es peligroso. Las mujeres deben ser valoradas por mucho más que su sexualidad. No somos meros objetos de deseo”, finalizó diciendo.

La respuesta de Miley ante la carta abierta que le escribió Sinéad O’Connor

Para ese entonces Miley estaba en su etapa de “rebeldía” al consumir drogas, andar semi-desnuda todo el tiempo y, sobre todo, protagonizar polémicas con diferentes artistas en ese momento.

La carta que le escribió O’Connor no pareció ser del agrado de Cyrus y por medio de su cuenta de Twitter le explicó que estaba tan ocupada planeando su presentación en el programa Saturday Night Live (SNL) que no tenía tiempo para hablar.

“Sinéad. No tengo tiempo para escribirte una carta abierta porque estoy ocupada, tengo que presentar y actuar SNL esta semana. Así que, Si quieres reunirte conmigo y hablar, házmelo saber en tu próxima carta”.

La irlandesa acusó a Miley, en ese entonces, de enviar una respuesta que solo pretendía enviarle odio y acoso masivo por redes sociales.