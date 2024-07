La impresionante sesión de Yulimar Rojas para Vogue México en la que habla del bullying

La revista Vogue que circula en México dedicó todo un especial a la "reina" del triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, quien está de baja en los juegos olímpicos París 2024 por una lesión en su talón de Aquiles, pero confiesa su punto de vista sobre el reposo obligatorio.

Con atuendos deportivos, casual, y en vestido elegante, con un extraordinario maquillaje y alucinante iluminación, Yuli dejó aflorar su talento de modelaje para el lente del fotógrafo Javier Biosca.

La campeona de los casi 16 metros de salto confiesa el acoso que sufrió de pequeña.

En un texto de Ana Khan, Yulimar confiesa que de pequeña sufrió mucho bullying. "Me persiguió toda mi adolescencia. Me decían muchas cosas. Los sobrenombres me mataban, me dejaban impotente".

"Me llamaban garza, jirafa, negra. Se metían mucho con mi color de piel. Como tenía el pelo ‘malo’ (afro), siempre me peinaba con un chonguito que se despeinaba y me decían negra fea. Yo pensaba: ‘Si se meten conmigo es porque soy distinta. En algún momento todas esas personas que se burlan de mí, van a conocer a la verdadera Yulimar’. Todo eso me afectó. Me creó un trauma que sólo pude superar gracias al deporte. El trauma que sentía hizo que no pudiera caminar en lugares donde había mucha gente para que no me vieran, para no pensar que veían o que se metían conmigo. Al final agradezco a esas personas por hacerme más fuerte. Me volvieron una mujer con temple, guerrera, luchadora, capaz de sobreponerse a esos comentarios que por años la persiguieron".

La campeona vive fuera de Venezuela desde el 2015.

Posee el récord mundial de triple salto con una marca de 15,74 metros.

En 2021 consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y también es cuádruple campeona mundial en las ediciones de 2017, 2019, 2022 y 2023, y triple campeona mundial bajo techo en 2016, 2018 y 2022. En esta última competición consiguió el actual récord del mundo con un salto de 15,74 m. En 2020 fue elegida mejor atleta femenina del año por World Athletics.