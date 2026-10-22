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La mítica serie ‘Glee’ regresa a Disney+ y Hulu once años después de su último capítulo

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Actores de la serie estadounidense _Glee_-Foto EFE
Actores de la serie estadounidense _Glee_-Foto EFE
Las plataformas de streaming confirmaron el relanzamiento de la exitosa producción televisiva creada por Ryan Murphy, cuyo guion ya se encuentra completamente escrito.

La aclamada serie musical Glee prepara su esperado regreso al streaming a través de las plataformas Disney+ y Hulu, según confirmó este miércoles la revista especializada Variety, un hecho que marca el retorno de una de las producciones televisivas más influyentes de las últimas décadas, exactamente 11 años después de la emisión de su último episodio en marzo de 2015.

El proyecto, respaldado por los estudios 20th Television, contará nuevamente con la dirección creativa de su creador original, Ryan Murphy, quien reveló recientemente en una entrevista concedida al medio Entertainment Tonight que mantuvo conversaciones con cerca de diez integrantes del elenco histórico y que el guion de esta nueva etapa ya se encuentra redactado en colaboración con Brad Falchuk e Ian Brennan.

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Aunque los detalles sobre el reparto definitivo aún no han sido anunciados de manera oficial, la noticia genera gran expectativa entre los seguidores de la ficción que debutó en la cadena Fox en 2009, con su transformación en un referente cultural por abordar temáticas sociales complejas como la diversidad, la salud mental, la sexualidad y la integración juvenil mediante inolvidables versiones de éxitos musicales.

“Hemos estado en contacto con varios actores de la serie original y el guion ya está escrito”, confirmó el director al adelantar los pormenores de esta nueva entrega.

La producción enfrentará el reto de estructurar su nuevo formato sin la presencia de emblemáticos miembros del elenco original fallecidos en años anteriores, al tiempo que mantiene vivo el legado artístico que catapultó al estrellato temas clásicos y consolidó a la ficción como un hito de la televisión contemporánea.

La apuesta de las grandes plataformas por rescatar formatos de alto impacto cultural demuestra la vigencia de aquellas historias capaces de marcar a generaciones enteras de espectadores.

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El retorno de producciones con sólidas bases de fanáticos fortalece la oferta de contenido premium en el competitivo mercado actual del entretenimiento digital de las plataformas pagas de streaming.

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