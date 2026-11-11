Fuerza Aérea de Colombia revela la razón de los sobrevuelos de aviones de guerra sobre Bogotá este miércoles

La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó el miércoles 11 de noviembre un cierre temporal del espacio aéreo de Bogotá para llevar a cabo los ensayos de la revista aérea que conmemora el aniversario 107 de la institución militar.

Según informó la cuenta oficial de la Fuerza Aeroespacial en redes sociales, el cierre se ejecutó "entre 9:45 a.m. y 11:15 a.m.", previamente "informado y coordinado con las autoridades aeronáuticas".

VEA TAMBIÉN Fuerza Aérea Colombiana publica imágenes desde el cielo de los que serían fragmentos en zona montañosa de aeronave que desapareció el domingo o

La maniobra formó parte de los preparativos para la celebración oficial de los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

Durante el período de restricción aérea, varias aeronaves militares, incluidos aviones Kfir, sobrevolaron la capital colombiana, generando reacciones inmediatas en redes sociales.

Numerosos ciudadanos expresaron sorpresa y momentos de alarma ante el ruido de las aeronaves, desconociendo inicialmente que se trataba de un ejercicio programado.

"Pensé que tocaba despedirme cuando paso el kfir... Suena", "Casi me da un infarto", escribieron usuarios en redes sociales.

Las autoridades aeronáuticas colombianas coordinaron previamente el cierre temporal para garantizar la seguridad tanto de las operaciones militares como del tráfico aéreo comercial.

VEA TAMBIÉN Colombia y Ecuador: los aviones que participaron en el despliegue militar salvadoreño hacia Haití o

La revista aérea oficial, para la cual se realizaron estos ensayos, forma parte de las ceremonias conmemorativas del aniversario institucional, donde tradicionalmente se exhiben las capacidades y el equipamiento de la Fuerza Aeroespacial colombiana ante autoridades y ciudadanía.