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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Presos políticos

Cacerolazos en Ramo Verde: presos políticos protestan contra la suspensión de visitas

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía donde se observa la cárcel militar Ramo Verde en Los Teques, estado de Miranda (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Fotografía donde se observa la cárcel militar Ramo Verde en Los Teques, estado de Miranda (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Los detenidos mantienen esta medida para exigir su liberación plena, el fin de los presuntos maltratos y torturas, así como la revisión de sus respectivos procesos judiciales.

Un grupo de presos políticos y militares detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda (Venezuela), protagonizó un cacerolazo.

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Los prisioneros del régimen adoptaron esa iniciativa para manifestar su rechazo a la suspensión de las visitas y las condiciones de reclusión dentro del recinto penitenciario.

La protesta se produjo mientras 36 privados de libertad cumplían su cuarto día consecutivo en huelga de hambre.

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Los detenidos mantienen esta medida para exigir su liberación plena, el fin de los presuntos maltratos y torturas, así como la revisión de sus respectivos procesos judiciales.

Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron restricciones en el ingreso de visitantes y limitaciones para mantener contacto con los internos.

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Entretanto, representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se concentraron en las inmediaciones de la instalación militar para respaldar las exigencias de los reclusos.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a varios presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

 

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