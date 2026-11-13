Cacerolazos en Ramo Verde: presos políticos protestan contra la suspensión de visitas

Un grupo de presos políticos y militares detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda (Venezuela), protagonizó un cacerolazo.

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Los prisioneros del régimen adoptaron esa iniciativa para manifestar su rechazo a la suspensión de las visitas y las condiciones de reclusión dentro del recinto penitenciario.

La protesta se produjo mientras 36 privados de libertad cumplían su cuarto día consecutivo en huelga de hambre.

Los detenidos mantienen esta medida para exigir su liberación plena, el fin de los presuntos maltratos y torturas, así como la revisión de sus respectivos procesos judiciales.

Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron restricciones en el ingreso de visitantes y limitaciones para mantener contacto con los internos.

Entretanto, representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se concentraron en las inmediaciones de la instalación militar para respaldar las exigencias de los reclusos.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a varios presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.