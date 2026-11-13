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Asesinato

Ataque armado en centro comercial de Barquisimeto dejó una mujer fallecida: esto se sabe sobre el caso

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque armado en centro comercial de Barquisimeto - Fotos: X
Ataque armado en centro comercial de Barquisimeto - Fotos: X
La víctima fatal fue identificada como Génesis Heredia.

Este viernes 13 de noviembre al mediodía, una mujer fue asesinada a tiros en un centro comercial de Barquisimeto, estado Lara.

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La víctima recibió dos impactos de bala. El hecho causó conmoción entre comerciantes y visitantes del establecimiento.

El crimen se registró en el centro comercial Bequito, situado en la avenida 20 con carrera 28, en pleno centro de la capital larense.

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De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres con el rostro cubierto ingresaron al primer nivel del recinto.

Allí se dirigieron hacia donde se encontraba la mujer, quien estaba sentada cerca de su puesto de trabajo.

La víctima fatal fue identificada como Génesis Heredia, quien presuntamente se desempeñaba como comerciante en el establecimiento.

Tras el ataque, el cuerpo de la mujer quedó sobre la silla en la que se encontraba sentada.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones.

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