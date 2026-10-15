Nuestra Tele Internacional presentará ‘Hijos de los Andes: la historia de un país sobre dos ruedas’, la serie documental que revive 75 años de historia del ciclismo colombiano

El sacrificio, la perseverancia y las grandes hazañas del ciclismo colombiano llegarán al canal de Nuestra Tele Internacional con el estreno de “Hijos de los Andes: la historia de un país sobre dos ruedas”, una serie documental que recorre 75 años de historia de este deporte.

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A través de imágenes inéditas, testimonios y recuerdos, la producción reconstruye las historias de hombres y mujeres que desafiaron las montañas y llevaron el nombre de Colombia a las carreteras del mundo, convirtiendo sus triunfos en orgullo para el país.

75 años de sacrificios, victorias y orgullo colombiano

Con 11 episodios, la serie explora las hazañas, los desafíos y las experiencias distintas generacionales de ciclistas. Más allá de las victorias, destaca el esfuerzo y la determinación que han marcado sus trayectorias y consolidado el ciclismo como una de las grandes pasiones de los colombianos.

¿Cuándo ver “Hijos de los Andes: la historia de un país sobre dos ruedas”?

Nuestra Tele Internacional estrenará la serie el lunes 19 de octubre de 2026, con emisiones de lunes a viernes a las 8:00 p.m., hora Colombia.

Con esta producción, el canal invita a los colombianos, dentro y fuera del país, a reencontrarse con las historias que han convertido al ciclismo en una pasión compartida por generaciones.