Récord, sorpresas y una gran pelea entre las series favoritas: esto es lo que dejan los Premios Emmy 2026

Los Premios Emmy 2026 se celebran este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en una ceremonia que deja momentos muy destacados entre las producciones más importantes de la televisión. La edición 78 de los galardones está siendo conducida por Mariska Hargitay y reúne a las series, actores y creadores que marcaron la última temporada televisiva.

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Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando Jean Smart ganó el Emmy a mejor actriz de comedia por Hacks.

Con este galardón, la actriz obtuvo su quinto premio consecutivo en la categoría por interpretar a Deborah Vance, un registro histórico porque se convirtió en la primera intérprete en ganar este premio por cada temporada de una misma serie.

La victoria igualmente aumentó a ocho el número de premios Emmy conseguidos por Smart en su carrera y puso un broche especial a la historia de Hacks. Su quinta temporada fue la última. La producción aterriza a esta edición con 24 nominaciones y estaba entre las grandes protagonistas de la noche.

Otra de las protagonistas fue Rhea Seehorn, quien logró quedarse con el Emmy a mejor actriz principal de drama por Pluribus. La intérprete competía, entre otras, con Zendaya, una de las figuras más transcendentales de la categoría.

En la categoría masculina de drama, Noah Wyle de igual forma obtuvo el reconocimiento por su trabajo en The Pitt, serie que llega a la ceremonia como una de las grandes favoritas Tras reunir 25 nominaciones. La producción quiere repetir el éxito conseguido en la edición anterior y seguir como una de las principales fuerzas de la televisión de los Estados Unidos.

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La noche además dejó reconocimientos para Widow's Bay, producción de Apple TV que llegó con 19 nominaciones y que ya tenía consigo ocho premios logrados en los Creative Arts Emmys. Kate O'Flynn obtuvo también el premio a mejor actriz de reparto en comedia por su participación en la serie.

En las categorías de miniserie o película para televisión, Matthew Rhys se llevó el premio como mejor actor por The Beast in Me, superando a nombres como Riz Ahmed, Jason Bateman, Charlie Hunnam y Oscar Isaac.

La ceremonia aún se enfoca en varias de las categorías principales, entre ellas los premios a las mejores series de drama y comedia. The Pitt y Hacks llegaron como dos de las producciones más nominadas de la noche. Widow's Bay y Beef todavía se mantienen entre las protagonistas de esta edición.