La molestia de David Guetta por no haber sido incluido en ninguna de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de París: "Soy un artista, no un DJ"

Cada cuatro años se realizan los Juegos Olímpicos, la cita multideportiva más importante del mundo, que organiza una ciudad distinta de cada continente.

Uno de los eventos más llamativos, además de cada una de las disciplinas en disputa, es la ceremonia de inauguración y clausura, donde la ciudad anfitriona muestra gran parte de su cultura con un gran show que acapara la mirada de millones de personas a nivel mundial.

A su vez, suelen participar los exponentes de la música más importantes del país organizador. Sin embargo, las ceremonias de las justas que se realizarán en París a partir del próximo 26 de julio no tendrían en entre sus invitados a un exponente francés

Se trata del artista francés David Guetta, quien mostró su descontento por no ser parte de la grilla en cada una de las ceremonias de los Juegos Olímpicos.

Al ser consultado sobre su ausencia en la ceremonia de apertura, el francés aseguró que no tenía la respuesta.

"Si tienes la respuesta, por favor dímelo, porque no entiendo nada", dijo antes de un concierto en el Castillo de Chambord en el Valle del Loira.

En ese sentido, agregó que pese a ser uno de los artistas más importantes del mundo, no fue tenido en cuenta para el evento deportivo.

"Sigo estando entre el cuarto y el decimoquinto artista más escuchado del mundo", indicó.

"Para que te hagas una idea, por ejemplo, Beyoncé está en el puesto 40 o 50, y aún así nadie me ha llamado", agregó.

Además, aseguró que no solamente en un DJ, sino también un artista."Soy un artista, no un DJ", enfatizó.

En medio de la polémica que generó la información sobre su ausencia, Thomas Jolly, director artístico de los Juegos de París, respondió en nombre de la organización.

Jolly sostuvo que la cantidad de álbumes vendidos no es el criterio para conseguir un lugar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París.

"No basamos la dirección artística simplemente en el número de ventas de álbumes", dijo Jolly a los periodistas.

"No tengo nada en contra de David Guetta ni de nadie. No estoy aquí para dar mis gustos. Y David Guetta, sencillamente, lo que hace como arte no tiene relación con lo que nosotros queremos hacer", insistió.

Si bien hasta el momento los intérpretes que actuarán en la ceremonia inaugural siguen siendo un secreto muy bien guardado, parece casi seguro que la estrella de R&B Aya Nakamura participará, sobre todo porque los rumores sobre su actuación desencadenaron una reacción racista a principios de año que aumentó la presión sobre los organizadores para incluirla.

Un periódico francés, Canard Enchaine, dijo que Céline Dion podría estar involucrada, aunque ha sufrido graves problemas de salud en los últimos años que podrían impedirle aparecer.

Se dice que sólo unas 10 personas saben exactamente cómo se desarrollará todo el espectáculo.

Es la primera vez que una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo fuera de un estadio, ocupando más de seis kilómetros del río Sena, con unos 3.000 bailarines, músicos, actores y artistas de circo actuando a lo largo de las orillas y puentes ante unos 326.000 espectadores.