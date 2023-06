La predicción que le hizo Paul Walker a Vin Diesel durante el rodaje de ‘Rápidos y Furiosos’ que se cumplió

La película ‘Rápidos y Furiosos’ es una de las sagas de acción más taquilleras de la historia que ha creado un universo alrededor de un grupo liderado por Dominic Toretto, quien pasó de hacer carreras ilegales y robar vehículos a realizar misiones de alto riesgo para el gobierno.

El protagonista de las 10 películas ha sido Vin Diesel, quien le da vida a Toretto, pero a él lo acompaña un grupo de actores de la talla de Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Jason Staham, Ludacris, Jhon Cena, entre otros.

Anteriormente, el protagónico de la saga no lo tenía solo Vin Diesel, lo compartía con su colega y amigo Paul Walker, quien interpretó en ‘Rápidos y Furiosos’ a Brian O’Conner, un agente del FBI, quien comienza buscando al grupo de Dominic Toretto para encarcelarlos y terminó siendo parte del equipo.

Infortunadamente, Walker perdió la vida el 30 de noviembre de 2013 en el barrio de Valencia de la ciudad de Santa Clarita, California, en un accidente de tránsito, provocando un cambio drástico en los planes que se tenían para esta película.

Cuando el actor falleció se estaba grabando la parte siete de la saga, la cual la producción debió terminar con dobles y tecnología, además, le rindieron un sentido homenaje a Paul Walker y dejaron a Brian O’Conner como un hombre que se iba a dedicar a su familia.

En este 2023 se estrenó la parte 10 de ‘Rápidos y Furiosos’ y se hizo viral un clip de una entrevista que le hicieron a Vin Diesel en el que cuenta una predicción que Walker le dijo cuándo grabaron la primera parte de la saga y que se cumplió.

“Estábamos en el aeropuerto en México, la película aún no había salido y estábamos con Paul sentados en el suelo, con nuestro equipaje al lado, de regreso a casa y recuerdo que se me acercó y me dijo: “observa como la gente camina sobre nuestras piernas, casi pisando nuestras maletas y sin prestarnos atención” y le respondí “¿por qué?” y me respondió “porque cuando salga la película también se irá nuestro anonimato”, contó Diesel.

Efectivamente sucedió, pues tras su estreno el 22 de junio del 2001, la película logró un éxito casi que inmediato, obteniendo un recaudo mundial de 207.283.925 de dólares con una inversión de sapenas 38 millones USD$ y también, consiguió que lo que en principio iba a ser una trilogía, ya vaya en su décima entrega a la que se le viene una próxima parte.

El éxito de esta saga catapultó a Vin Diesel como uno de los actores más taquilleros del cine de acción y le dio una popularidad que, como le dijo su amigo Walker, lo sacó del anonimato para siempre.