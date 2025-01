La reacción de Demi Moore a su primera nominación a los Premios Oscar: "No sé si estoy del todo en mi cuerpo"

Este 23 de enero se conoció la lista de nominados a los Premios Oscar 2025, la cual fue revelada por los comediantes Bowen Yang y Rachel Sennott después de haber sido pospuesta por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles.

Para esta edición, los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) tienen como líder a la película 'Emilia Pérez' con 13 nominaciones, mientras que la saga épica de inmigrantes 'The Brutalist' y la adaptación del musical 'Wicked' se ubican en el segundo lugar con diez nominaciones cada una.

Por otra parte, las cintas 'Cónclave' y 'A Complete Unknown' figuran con ocho nominaciones, seguidas de 'Anora', con seis, y 'Dune: Part Two' junto con 'The substance', con cinco.

Precisamente, esta última cuenta con la nominación a Mejor actriz que recibió la protagonista de la película, Demi Moore, quien ya reaccionó a su primera postulación a los Oscar.

Y es que Moore, quien viene de ganar el premio a la Mejor Actuación de una Actriz en la 82° edición de los Premios Globo de Oro por la misma cinta, ofreció una declaración a Variety en donde aseguró que “la vida ha estado llena de contrastes con todo lo que ha estado sucediendo”.

“No sé si estoy del todo en mi cuerpo. La vida ha estado llena de contrastes con todo lo que ha estado sucediendo, altibajos tan increíbles y devastadores. Anoche se declaró un nuevo incendio en Los Ángeles y estuve alerta toda la noche porque no estaba tan lejos de nosotros. Siento una profunda humildad en muchos, muchos niveles”, aseguró.

En cuanto a las cinco nominaciones que recibió 'The substance' y su significado para las películas de género en los Oscar, la actriz 62 años señaló que la cinta “ha sido un viaje muy interesante”.

"Lo he dicho muchas veces, pero esto podría haber sido un desastre absoluto. Había ciertos paralelismos entre esta película y “Ghost”. Mi hija menor y su prometido, la semana pasada, dijeron que nunca habían visto “Ghost” y que necesitaban verla. Yo no pude hacerlo, pero me hicieron ver la segunda mitad. No he visto esa película en unos 30 años. Pero “Ghost” desafió la norma al mezclar géneros. Tenía corazón y comedia reales, pero se expandió hacia una nueva forma de pensar sobre la pérdida. Ha sido un viaje muy interesante", agregó.

La edición número 92° de los Premios Oscar se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y en ella se reconocerá a las mejores películas estrenadas en 2024.