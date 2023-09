La reacción de Donatella Versace y otros famosos a la imponente presentación de Shakira en los MTV VMAs 2023

La cantante colombiana Shakira brilló este martes 12 de septiembre en los Premios MTV VMAs 2023, donde recibió el prestigioso premio Video Vanguard y donde realizó una espectacular presentación que cautivó a todo el auditorio y a millones de personas que siguieron la gala en todo el mundo.

La artista, que actualmente tiene 46 años, llevó al escenario un recorrido por toda su carrera, el cual incluyó canciones como She Wolf, Te Felicito, Objection, Whenever, Wherever y Hips Don't Lie.

"Gracias, MTV, por ser una parte tan importante de mi carrera desde que solo tenía 18 años", aseguró la barranquillera al recibir el Video Vanguard Award y convertirse en la primera suramericana en tener esta distinción.

Y no es un tema menor, ahora Shakira hace parte de un exclusivo listado en el que hay nombres como The Beatles (1984), Madonna (1986), Michael Jackson (1988), George Michael (1989), Bon Jovi (1991), Guns N' Roses (1992), The Rolling Stones (1994) y U2 (2001), entre otros.

Además de este importante galardón, Shakira también recibió junto a su compatriota Karol G el premio a la "Mejor colaboración" por la canción TQG.

Al comienzo de la gala, la colombiana llegó al Prudential Center de Newark acompañada de sus hijos Milan y Sasha. La artista deslumbró en la alfombra rosa al lucir un vestido de sirena dorado, de diseño de Atelier Versace, que dejó su espalda descubierta y destacó su imponente figura, así como su icónico cabello rizado.

Precisamente, Donatella Versace fue uno de los muchos famosos que comentaron el look y la noche histórica que tuvo Shakira, destacando su talento y la imponente presentación que realizó.

“Deberías estar muy orgullosa de ti misma por esta deslumbrante noche, Shakira. Tan hermosa y tan talentosa. Te amo”, escribió la diseñadora, hermana menor de Gianni Versace.

Además, frente al Video Vanguard Award que recibió la colombiana, Donatella Versace comentó: “Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada récord que has batido y cada regla que has roto te han hecho increíblemente única! Esta noche brillaste con Versace. Te amo mucho. Un abrazo, Donatella”.

Pero no es el único personaje famoso que comentó la actuación de Shakira. “Pura belleza”, escribió Nelly Furtado. “Reina”, comentó Goyo. “¡Impresionante!”, agregaron desde el Show de Jimmy Fallon.

Lo cierto es que el show de la cantante colombiana le da la vuelta al mundo este miércoles y seguirá sumando aplausos por mucho tiempo. Sin duda, una de las presentaciones más impactantes de la carrera de Shakira y en la historia de estos importantes premios.