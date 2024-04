Lana Rhoades, exactriz de cine para adultos, se arrepiente de su paso por esta industria y quiere borrar todos sus videos: “quiero recuperar mi dignidad”

Lana Rhoades es una mujer estadounidense que se volvió muy popular en Internet debido a su corta carrera en el cine para adultos donde grabó muchas películas en los dos años que duró activa en esta industria.

Pese a haberse retirado en 2018, es una de las más buscadas en las páginas de contenido para adultos y, según ha dicho ella misma en varias oportunidades, la buscan semanalmente para que vuelva, pero es algo que ella no quiere hacer.

De hecho, recientemente dijo en el podcast ‘Three Girls One Kitchen’ estar arrepentida de haber trabajado en esta industria: “Honestamente, le digo a la gente que, si pudiera regresar, lo dejaría todo para recuperar mi dignidad y mi respeto, y para que la gente no pudiera verme de esa manera”.

Y es que, en diferentes espacios, Rhoades ha relatado que se retiró de la industria por explotación laboral y obligarla a realizar cosas que ella no quería: “Todavía me cuesta asumir lo de ese día. No es normal que a una chica de 20 años la obliguen a beber la orina de una persona mayor. Tuve que hablar con un psicólogo antes de algunas escenas solo para poder ir al rodaje”.

Ahora, la modelo de lencería erótica e influencer ha logrado incrementar su fortuna y está reuniendo el dinero para hacerse a los derechos de sus videos triple x y borrarlos.

“La industria del porno sigue tentándome cada semana porque sigo arriba en las búsquedas después de varios años de retirada, pero no volvería a mi status anterior por nada. Es más, estoy más cerca de comprar los derechos de mis vídeos para borrarlos que de regresar”, mencionó la modelo.

Según Rhoades, estuvo mal asesorada y cobró muy poco en el cine para adultos por todo lo que hizo: “En la industria no me pagaban una mierda. Probablemente tenía 100.000 dólares en mi cuenta bancaria cuando dejé de rodar porno y ahora soy multimillonaria”.