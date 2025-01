Las fotos con las que Nelly Furtado deja atrás los estereotipos de belleza y defiende “un cuerpo natural en 2025”

La cantante canadiense Nelly Furtado envió tremendo mensaje de amor propio a sus seguidores con dos fotografías en bikini sin ningún retoque o filtro, dejando ver a plenitud su cuerpo como es, junto con unas contundentes palabras.

“Ten un cuerpo neutral 2025, pero lo más importante, ama con cada pulgada de tu corazón gracias por todos los recuerdos de este año”, inició su escrito la artista de 46 años.

“Este año me di cuenta de la presión estética de mi trabajo de una manera totalmente nueva, mientras que simultáneamente experimenté nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro”, continuó la mujer.

Posteriormente, aseguró que nunca se ha sometido a ninguna cirugía de cara, cuerpo o de aumento, solo tiene carillas en sus dientes: “Hasta ahora, no he tenido ninguna inyección de cara o labios o rellenos de ningún tipo, pero tengo un cariñoso facialista de la vieja escuela al que compro sueros y cremas y empecé eso cuando tenía 20 años. El día antes de las sesiones de fotos y las alfombras rojas, bebo mucha agua y duermo en mi espalda”.

Nelly Furtado explicó en el escrito sus "truquitos" de belleza: “A veces, en la alfombra roja o en las sesiones de fotos, mi artista del maquillaje usa cinta facial para levantar más los ojos, la piel y el maquillaje. A veces mi estilista usa cinta corporal para dar un cierto aspecto a diferentes siluetas. El maquillaje corporal a veces también puede ser contorneado para lograr cierto aspecto”.

Sobre las imágenes que publicó, la cantante expresó: “¡No tengo maquillaje y no hay edición ni filtros en estas fotos pero tengo un bronceado en spray! Tengo venas de araña y me recuerdan a mi mamá y tías y a la vida así que creo que por eso no me he separado de ellas hasta ahora”.

Por último, dejó un mensaje a sus seguidores para quererse tal cual están: “Mi mensaje de Año Nuevo para 2025, es expresarte libremente, celebrar tu individualidad y saber que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente. Todos somos pequeños y lindos humanos rebotando alrededor de la tierra buscando abrazos”.

Su publicación está cerca a los 500.000 likes y tiene comentarios de todo tipo en los que se destacan los que agradecen su poderoso mensaje y aseguran que las mujeres reales están lejos de ser perfectas físicamente.

No es la primera vez que se habla del físico de Nelly Furtado, luego de su reaparición en los escenarios, su cuerpo fue tema de conversación en redes sociales debido a la talla grande que tiene y que ahora muestra con total orgullo.