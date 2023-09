"Lo afronté en silencio": Tiziano Ferro se divorcia de Victor Allen tras cuatro años juntos

El reconocido cantante italiano Tiziano Ferro anunció en las últimas horas que ha comenzado los trámites para divorciarse de su esposo, Victor Allen, con quien contrajo matrimonio en julio de 2019.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el artista reveló el “difícil momento” por la que está pasando y los motivos por los que ha anulado todos sus compromisos.

“Como siempre, ya sea alegría o dolor, te cuento mi historia. Porque no sabría hacer otra cosa, porque confío en ti. Una dolorosa separación de Víctor comenzó por un tiempo. Lo afronté en silencio, protegiendo confidencialidad de todos. Recientemente iniciamos trámites de divorcio”, inicia el mensaje del cantante.

Ferro indicó que está pasando por un momento delicado y que su única intención es proteger a sus dos hijos que “actualmente pasan la mayor parte de su tiempo con él”.

“Ahora mismo no puedo dejarlos y no puedo llevármelos a Italia. Ya saben hice una gira en contra del consejo de los médicos. Nunca lo haría. He cancelado esos conciertos. Esta vez, sin embargo, es diferente. No se trata de mí y mi salud, se trata de dos niños muy pequeños y su serenidad. Pido disculpas inmensas, pero ahora ellos son mi prioridad”, agregó.

En ese sentido, el artista italiano confirmó que, tras su divorcio, ha cancelado todos sus compromisos ya que su prioridad es "estar con sus dos hijos”.

En el mensaje, publicado en tres idiomas, el cantante se disculpa por tener que cancelar todos los compromisos adquiridos en Italia “especialmente la presentación de su novela”.

“Mis queridos amigos siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, me emocioné muchísimo con la idea de presentarles este libro, pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentación. En el último año, he estado lidiando con la dolorosa separación de mi marido Víctor, en silencio y aislamiento”, dijo.

Cabe recordar que Tiziano Ferro y Victor Allen contrajeron matrimonio en julio de 2019 en Sabaudia, en la costa del Lacio (centro de Italia) y tienen dos hijos Margherita e Andrea, de quienes no se ha revelado los detalles de su nacimiento.

Fue el propio cantante quien a través de sus redes sociales anunció que se había convertido en padre: “Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera hace unos meses: una niña. La segunda unas semanas más tarde: esta vez un niño”, escribió en su momento el artista.