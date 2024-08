Lo que habría hecho Jennifer Lopez para salvar su matrimonio y ayudar a Ben Affleck a lidiar con sus "crisis emocionales"

Luego de dos años de matrimonio, los actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Lopez pusieron fin a su relación.

Según reportó el medio TMZ, la intérprete de ‘Jenny from the block’ presentó el pasado martes 20 de agosto los documentos para el divorcio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

A lo largo de su matrimonio, Jennifer intentó que su esposo se sintiera cómodo y feliz, según un informante cercano a ella citado por la revista People.

“Ella pasó mucho tiempo asegurándose de que Ben fuera feliz y tuviera todo lo que necesitaba”, afirmó la fuente.

De acuerdo con la fuente, el actor nunca ha manejado bien el estrés, lo que “afectó sus relaciones personales y causó frustración”, a veces era “oscuro y muy temperamental”.

“La forma en que se preocupaba por él era casi infantil, a pesar de todo, Jennifer aprecia la vida de una manera distinta, ella está muy agradecida por todo”, agregó la fuente.

Antes de que se conociera la noticia del divorcio, la revista estadounidense indicó que el actor llevaba varios días sin pasar la noche en la mansión que compraron juntos en el área de Beverly Hills.

Según una fuente cercana a Lopez, Affleck no se estaba quedando en la mansión en Los Ángeles debido a que ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película ‘The Accountant 2’.

También se conoció que la pareja estaría tomando terapia, según fuentes cercanas citadas por diversos medios de comunicación, para salvar su matrimonio.

Dichos rumores surgieron luego de que la pareja no fuera vista junta en público desde hace varias semanas y tampoco apareciera en la gala del MET el pasado 6 de mayo.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, declaró la fuente citada por ‘In Touch’.

“Ahora están centrados en su trabajo y en sus hijos. Probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No hay manera de que pueda durar”, agregó entonces.