Revelan detalles de lo que sucederá con las propiedades de Ben Affleck y Jennifer Lopez tras anunciar su divorcio

Luego de dos años de matrimonio, los actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Lopez pusieron fin a su relación.

La intérprete de ‘Jenny from the block’ presentó este martes los documentos para el divorcio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Según TMZ, en el documento no hay un acuerdo prenupcial, lo que indica que cualquier ingreso o beneficio que ambos famosos obtuvieron durante sus dos años de matrimonio es propiedad comunitaria.

Ante ello surgió la incógnita sobre lo que sucedería con su mansión en Beverly Hills, la lujosa propiedad de 3.530 metros cuadrados con 12 habitaciones y 24 baños.

La expareja adquirió la casa en 2022, el mismo año que contrajeron matrimonio, por 65 millones de dólares por lo que se dividirían los ingresos que obtengan de la venta.

La lujosa propiedad incluye un campo de golf, un complejo deportivo, un bar, una sala de cine, un gimnasio y un cuadrilátero de boxeo.

De acuerdo con la revista People, la mansión se puso en venta en el mes de junio, antes de que se conociera que Ben y JLo ya estaban separados.

Pues, según el portal, Affleck ya había adquirido una nueva residencia, tasada en 20 millones de dólares, también en Los Ángeles.

Es de señalar que la intérprete de “On the floor” y el protagonista de “Aguas profundas” se habían visto envueltos desde hace varios meses en rumores de separación por supuestos conflictos matrimoniales.

La revista People indicó que el actor llevaba varios días sin pasar la noche en la mansión que compraron juntos en el área de Beverly Hills.

Según una fuente cercana a Lopez, Affleck no se estaba quedando en la mansión en Los Ángeles debido a que ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película ‘The Accountant 2’.

También se conoció que la pareja estaría tomando terapia, según fuentes cercanas citadas por diversos medios de comunicación, para salvar su matrimonio.

Dichos rumores surgieron luego de que la pareja no fuera vista junta en público desde hace varias semanas y tampoco apareciera en la gala del MET el pasado 6 de mayo.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, declara la fuente citada por ‘In Touch’.

“Ahora están centrados en su trabajo y en sus hijos. Probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No hay manera de que pueda durar”, agrega.