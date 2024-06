Maluma entró a hacer unas compras y el vendedor no lo reconoció, pero sí le dijo que se parecía a Maluma

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, está de lanzamiento. El pasado 7 de junio el paisa sacó el álbum ‘1 Of 1 (One of One)’ en compañía de su compatriota Blessd, que se convierte en el primer trabajo de larga duración de dos colombianos colaborando en el género urbano.

El álbum contiene seis temas cantado por ambos músicos y en ellos rinden homenaje a las generaciones pasadas de artistas colombianos.

Maluma y Blessd ahora están en México para cantar en el Final Four de la Kings World Cup, el torneo internacional de fútbol 7 en el que participan equipos de la Kings League y de la Américas Kings League, además de doce equipos de otras futuras versiones internacionales de la competición.

A su llegada, los artistas pasaron por un Oxxo a comprar algunas cosas y el vendedor no los reconoció; sin embargo, los miraba como si los conocieray hasta le dijo a Maluma que se parece a Maluma.

Fue en ese momento que el intérprete de ‘Hawái’ decidió grabar el momento mientras pagaba: “eso me dicen muy seguido, que me parezco a Maluma”, dice el colombiano mientras sus compañeros se ríen.

El hecho ha generado múltiples comentarios: “faltó un día al trabajo y Maluma nos visita y nos compañeros no lo reconocen”, “yo también dudaría de verlo comprando en un Oxxo como cualquier”, “Maluma en modo humilde”, “Maluma imitando a Maluma”, “yo también creo que se parece”, entre otros.

Este fue el video de Maluma en un Oxxo en el que lo confunden con él mismo: