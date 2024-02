“Marcela me dio la posibilidad de tener algo que yo jamás hubiera permitido y es tener un amor tóxico”: Natalia Ramírez, actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’

La famosa novela ‘Yo Soy Betty, la fea’, del fallecido libretista Fernando Gaitán, es una de las historias más importantes y populares que ha tenido la televisión colombiana desde su lanzamiento en 1999 por el Canal RCN y volverá en el 2024 con una nueva temporada.

Al parecer, su impacto en el mundo ha sido tal, que sus personajes no solo han dejado una marca en el mundo de la televisión, sino que también han logrado impresionar a una de las pasarelas más importantes del planeta: la Semana de la Moda de París.

Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango; Marcela Valencia, interpretada por Natalia Ramírez y Patricia Fernández, personificada por Lorna Cepeda estuvieron en este importante evento de moda en el que desfilaron con piezas del diseñador colombiano Andrés Otálora.

Su aparición fue todo un éxito y al terminar su aparición hablaron con Santiago Giraldo, director del programa Flash Fashion de NTN24 en el que contaron lo que fue su participación en este evento de moda gracias a sus personajes, lo que les ha dejado la interpretación de ellos y lo que viene en la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’.

“Marcela me dio la posibilidad de tener algo que yo jamás hubiera permitido y es tener un amor tóxico, Marcela me dio la oportunidad de representar a muchas mujeres que sí tienen estas relaciones viciosas y negativas. Yo leía los libretos y me indignaba”, aseguró Natalia Ramírez.