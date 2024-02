“Patricia Fernández me mostró exactamente lo que no tenía que hacer en esta vida, pero igual le debo mucho”: Lorna Cepeda, actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’

La famosa novela ‘Yo Soy Betty, la fea’, del fallecido libretista Fernando Gaitán, es una de las historias más importantes y populares que ha tenido la televisión colombiana desde su lanzamiento en 1999 por el Canal RCN y volverá en el 2024 con una nueva temporada.

Al parecer, su impacto en el mundo ha sido tal, que sus personajes no solo han dejado una marca en el mundo de la televisión, sino que también han logrado impresionar a una de las pasarelas más importantes del planeta: la Semana de la Moda de París.

Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango; Marcela Valencia, interpretada por Natalia Ramírez y Patricia Fernández, personificada por Lorna Cepeda estuvieron en este importante evento de moda en el que desfilaron con piezas del diseñador colombiano Andrés Otálora.

Su aparición fue todo un éxito y al terminar su aparición hablaron con Santiago Giraldo, director del programa Flash Fashion de NTN24 en el que contaron lo que fue su participación en este evento de moda gracias a sus personajes, lo que les ha dejado la interpretación de ellos y lo que viene en la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’.

“Patricia me dijo exactamente lo que no tenía que hacer en esta vida, pero igual le debo mucho a Patricia Fernández porque me cambio todo, estar en Betty haciendo este personaje cambió todo mi futuro y lo que he vivido hasta el sol de hoy ha sido gracias al personaje. Yo le presté mi cuerpo para que ella se pudiera mostrar, pero yo soy muy diferente a ella”, aseveró Lorna Cepeda.

Sobre la nueva temporada de Betty, dijo: “Siento que cuando tú la veas está totalmente la escencia de Betty. Cuando grabamos toda la gente alrededor se reía entonces estoy muy positiva al respecto y creo que el público se va a volver a enganchar como hace 20 años".