Mariah Carey condujo un carrito de golf en contravía para poder llegar a tiempo a los Grammy

Este fin de semana se llevó a cabo la 66ª edición de los premios Grammy en el Crypton.com Arena de Los Ángeles para premiar lo mejor de la música, en donde las encargadas de llevarse los gramófonos de las categorías más importantes de la noche fueron las artistas femeninas: Billie Eilish, Miley Cyrus, Taylor Swift y SZA.

El evento logró tener la edición más vista desde 2020 con un total de 16.9 millones de televidentes, según reportó la empresa estadounidense de información, datos y medición de mercados Nielsen.

Sin embargo, una de las premiaciones más importantes dentro de la industria de la música contó con varios retrasos debido a las condiciones climáticas, que contra todo pronóstico no arruinaron la noche más importantes para los artistas.

Las calles de Los Ángeles estuvieron colapsadas debido a las condiciones climáticas y una de sus grandes afectadas fue la cantante Mariah Carey, quien estaba a cargo de presentar una de las categorías más importantes de la noche: ‘Mejor Interpretación Vocal Pop’.

A tan solo minutos de que el show iniciara, la intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’ estaba atascada en el tráfico de la ciudad, por lo que tuvo que ser buscada por el equipo de la premiación en un carrito de golf.

Así lo contó Ben Winston, productor ejecutivo de los Grammy, durante una entrevista con el medio Rolling Stone, en donde contó que Carey tuvo que manejar en contra vía para poder llegar a tiempo.

El ejecutivo de la premiación contó que “Si no tenemos a Mariah Carey presentando ese premio en la primera parte, ¿qué hacemos? Al final, consiguieron un carrito de golf y recogieron a Mariah Carey de su todoterreno que estaba atascado en el tráfico, con cuatro personas corriendo alrededor con paraguas, para asegurarse de que no se mojara tanto que no pudiera subir al escenario”.

Winston añadió que: “Condujimos literalmente un carrito de golf en sentido contrario por la autopista y la trajimos de vuelta para que llegara a tiempo”.

No obstante, la intérprete de ‘Emotions’ no fue la única que tuvo problemas con el tráfico, pues artistas como: Burna Boy, Kacey Musgraves, Christina Aguilera y Lizzo también quedaron atrapados en medio de las calles congestionadas de Los Ángeles.

La artista SZA, quien tenía el mayor número de nominaciones, fue a cambiarse a su hotel y no podía regresar a la ceremonia debido al caótico tráfico.

Otro problema que registró la 66ª edición de los premios Grammy fue el arresto del rapero Killer Mike, quien tras ganar tres gramófonos fue detenido por las autoridades de la premiación tras tener un altercado físico que tuvo lugar en un sitio adyacente al Crypton.com Arena.