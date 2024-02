Mujer que asesinó a Selena Quintanilla asegura que revelará importante secreto de la artista: "La gente merece saber la verdad"

Tras 28 años de su muerte, la cantante mexicano-estadounidense Selena Quintanilla vuelve a ser tema en varios medios internacionales luego de que su asesina, Yolanda Saldívar, anunciara que revelará detalles inéditos sobre la muerte de la artista.

Aunque Yolanda cumple actualmente cadena perpetua por haber cometido el homicidio de primer grado contra la ‘Reina de la música tejana’ el 31 de marzo de 1995, la sospechosa sería elegible para poder quedar en libertad condicional en 2025.

La libertad condicional es algo que tanto Yolanda como sus abogados han alegado durante varios años, sin embargo, en reiteradas ocasiones las autoridades de Texas le han negado esta posibilidad.

Además de solicitar su libertad, Yolanda ha asegurado que planea revelar varios secretos de la artista, incluyendo lo ocurrido el 31 de marzo de 1995 cuando falleció 'La Reina del Tex-Mex'.

VEA TAMBIÉN Estos son los motivos por los que Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, podría quedar libre pronto o

"Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia", fue una de las declaraciones que dio mujer al periodista Patrick L. O'Daniel para la docuserie 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them', la cual se estrenará el próximo 17 de febrero.

En medio de una entrevista, Yolanda Saldívar, de 63 años, aseguró que durante varios años ella ha guardado un secreto que involucra a la cantante.

“Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", agrega la mujer.

Según la información de People, el proyecto " explora la relación entre Selena Quintanilla y su asesina Yolanda Saldivar", quien fue la presidenta del club de fans de la cantante.

Cabe señalar que Selena Quintanilla Pérez, conocida como Selena, fue una cantante estadounidense considerada por sus seguidores como la "Reina de la música tejana".

Sus contribuciones a la música y la moda la convirtieron en una de las artistas más célebres de finales de los años noventa.

VEA TAMBIÉN Se cumplen 28 años del asesinato de Selena Quintanilla o

La artista consideraba a Yolanda como una hermana, sin embargo, una discusión subida de tono en el motel de la cadena Days Inn en Corpus Christi, provocó que la colaboradora de la cantante desenfundara un revólver 38 Special y le disparara a la celebridad.

De acuerdo con la autopsia, la bala perforó el tórax de la cantante, quien murió 16 días antes de su cumpleaños.

Saldívar declaró desde un principio que sí disparó en contra de su "hija", como la llamaba, pero desde entonces ha dicho que fue por accidente y que su motivación guarda un secreto que no ha querido revelar.

La mujer que se declaraba "fan número uno de Selena" fue hallada culpable del asesinato de la artista y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de optar a la libertad condicional en 2025.