Melendi anunció en pleno concierto que su esposa estaba dando a luz y continuó cantando: “tendré toda la vida para disfrutar de mi Dakota”

El reconocido cantante y compositor Ramón Melendi Espina, mejor conocido en el mundo artístico como Melendi, se encuentra recorriendo España con su gira mundial ‘20 años sin noticias’, en la que incluye canciones de sus primeros álbumes y temas que no ha tocado anteriormente.

Durante su más reciente concierto en Bilbao, el intérprete de ‘un violinista en tu tejado’, se tomó unos minutos sobre el escenario para poder agradecerles a sus fans las dos noches en las que había podido disfrutar con ellos.

Tras recibir una serie de aplausos por parte de sus fans, el español, tomó el micrófono y les dijo a los asistentes que: “Me habéis regalado dos noches maravillosas y queremos estar a la altura”.

Pero las palabras del cantautor, de 44 años, no terminaron, pues entre su discurso contó que mientras él estaba en el escenario entonando sus canciones, su esposa, Julia Nakamatsu, estaba dando a luz justo en ese momento.

“Ha sido una noche muy mágica, pero también muy triste porque mi mujer está dando a luz y me lo estoy perdiendo, pero tendré toda la vida para disfrutar de mi Dakota, así que vamos a continuar”, expresó.

Ante la noticia de la llegada de su quinto hijo, el intérprete de ‘La promesa’ recibió una ovación por parte del público.

Pocas horas después de terminar su concierto en Bilbao, el músico subió una fotografía de él junto con su hija, Dakota, y en donde agradeció a su esposa, Julia Nakamatsu, por ser una “supermamá”.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una fotografía suya sosteniendo entre sus brazos a su pequeña recién nacida, acompañada con el mensaje: “¡Dakota ya está con nosotros! Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¡Te amo, supermamá Julia Nakamatsu!”.

Ante la bella fotografía, muchos de sus fans dejaron mensajes de apoyo y felicitaciones por el nacimiento de su quinta hija.

Sin embargo, varios internautas criticaron las palabras y el accionar de Melendi, ya que muchos aseguran que es un “irresponsable” por no acompañar a su esposa en un momento como el nacimiento de su hija.

“Realmente que poquito repercute en la vida de un hombre tener hijos, ya me jodería ser su mujer”, “Vas a tener toda la vida para dar conciertos, pero el nacimiento de tu hija no se repite”, “Yo diría que el parto de tu hija no se va a repetir y que tendrás toda la vida para disfrutar de conciertos, pero sí, las preferencias”, “¿Nadie va a hablar de su mujer? Que la ha dejado sola en ese momento tan heavy”, “La criatura no ha terminado de asomar la cabeza y ya tiene un padre ausente” y “Sonaba bien en su cabeza, supongo”, son algunas de las críticas que ha recibido.

Dakota es la quinta hija del cantante, ya que sus hijos son: Carlota, de 18 años; Marco, de 12; Lola, de 7, y abril, de 4 años.