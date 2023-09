Milan Piqué, hijo de Shakira, fue visto en un estadio de Colombia apoyando al equipo del que es hincha

Shakira se encuentra en su país natal, Colombia, realizando algunas actividades filantrópicas, entre las que se destaca, la inauguración de un colegio en Barranquilla construido por su fundación Pies Descalzos con el apoyo de la alcaldía local.

Además, con ella viajaron sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes la han acompañado en las actividades en su ciudad natal.

Sin embargo, un hecho que sorprendió a más de uno fue la presencia de Milan Piqué, hijo mayor de la cantante barranquillera con Gerard Piqué, en un estadio presenciando un partido del fútbol colombiano.

Milan fue visto en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido entre Junior y Atlético Nacional por la fecha 12 del rentado local.

Varios aficionados que asistieron al Metropolitano para ver el equipo ‘tiburón’ no dudaron en captar con sus cámaras la presencia del primogénito de Shakira en las gradas del estadio.

Incluso, al pequeño se le vio con la camiseta rojiblanca del Junior de Barranquilla, por lo que se cree que es el equipo del que es hincha en Colombia.

Al pequeño de 10 años se le vio acompañado de varios niños en las gradas de la zona occidental del estadio y custodiado por personal de seguridad de la cantante colombiana, ya que Shakira no asistió al encuentro deportivo.

En un video que ha circulado en redes sociales aparece el pequeño Milan hablando con amigos de su misma edad y en ese instante el personal a cargo lo hace salir del estadio, antes de finalizado el encuentro.

No obstante, el menor no pudo ver a su equipo ganar, ya que el Junior no pudo pasar de un empate 1 a 1 ante Nacional.

Y es que los hijos de Piqué tienen muy presente el fútbol en su día a día, ya que su padre se destacó como defensa central del Barcelona y la selección española.

Cabe recordar que, en 2016, durante una visita de Gerard Piqué a Barranquilla, el catalán se dedicó a firmar camisetas del Junior, por lo que desde ese momento se dio cuenta de la importancia del club de fútbol para la ciudad natal de su expareja.