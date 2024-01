Murió Glynis Johns, actriz de la película Mary Poppins

Este jueves, en horas de la tarde surgió la información de que una reconocida actriz de la película ‘Mary Poppins’ murió.

Se trata de la actriz sudafricana Glynis Johns, quien interpretó uno de los papeles más importantes de la cinta dirigida por Robert Stevenson.

Aunque varios allegados de la celebridad hollywoodense han lamentando la partida de Johns, hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de la mujer que en octubre de 2023 cumplió sus 100 años de edad.

También bailarina y cantante, Glynis logró la fama mundial a través de la actuación, gracias a papeles que incluyen el de Winifred Banks en Mary Poppins (1964) de Walt Disney, y el de Desiree Armfeldt en el musical de Broadway A Little Night Music (1973).

De hecho, su participación en el mencionado musical le valió un Premio Tony como mejor actriz.

En ese papel, además cantó «Send in the Clowns», una canción expresamente compuesta para ella por el productor y músico Stephen Sondheim.

Johns, que comenzó su carrera artística en la década de 1930, fue catalogada a lo largo de los años como una de las artistas más versátiles en las artes escénicas.

En la década de 1950, la mujer fue considerada un símbolo sexual del cine. 10 años después, a comienzos de los 60, actuó en varias series televisivas estadounidenses.

Entre ellas: The Roaring 20s (1961) para ABC/Warner Brothers; The Lloyd Bridges Show (1962-1963) para CBS; y Coming of Age (1989), también para la cadena CBS.