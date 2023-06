Naomi Campbell anunció el nacimiento de su segundo hijo después de los 50 años

La reconocida actriz y modelo británica Naomi Campbell, de 53 años, anunció en las últimas horas el nacimiento de su segundo hijo.

La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram en donde publicó una foto del recién nacido junto con unas emotivas palabras.

“Mi pequeño amor, sé que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. ¡bendecido! Bienvenido bebé”, indicó la modelo.

Campbell quien no ofreció detalles acerca de su embarazo y nacimiento del bebé, sí especificó que se trata de un varón, al que calificó de "verdadero regalo de Dios".

“Nunca es tarde para ser madre”, agregó la actriz en la publicación.

En la imagen se puede observar al pequeño vestido con un traje blanco de Dolce & Gabbana diseñado por Rodney Burns, sosteniendo la mano de su madre y de su hermana, Valerie Morris Campbell.

Cabe señalar que esta es la segunda vez que la actriz mantiene en privado su embarazo, pues de Valerie, su primera hija, no se conocía su existencia hasta que compartió algunas imágenes de la menor.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento muy honrada de tener esta tierna alma en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, indicó la modelo en su momento.

La noticia generó controversia ya que varios internautas aseguraron que la niña había sido adoptada debido a la avanzada edad de Campbell. Sin embargo la modelo desmintió dichos rumores.

“Estoy reviviendo canciones infantiles, jugando y descubriendo cuántos juguetes nuevos y geniales hay en el mundo. Cosas con las que ni siquiera podría soñar”, recalcó.