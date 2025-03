Nervios a millón: madre de Belinda vivió momentos de pavor en una montaña rusa en compañía de su hija

La madre de la cantante Belinda vivió momentos de pavor en una montaña rusa en compañía de su hija.

Mediante un video se ve a Belinda Schüll participarle a su primogénita que no se quiere subir a la atracción del parque de diversión.

“¿Qué es esto de verdad, que te lo juro, eh, que te lo juro”, sostiene la madre de la intérprete del tema musical ‘Luz sin gravedad’.

“Mamá se va a subir al Everest. Confía en mí, tienes que ser fuerte mamá, no es nada, de verdad, esto no es nada, mira que bonito”, indica Belinda.

“¿Por qué eres así de exagerada? (...) los rieles no están rotos y ahora vamos reversa”, acotó.

A pesar de que la artista quiso tranquilizar a su madre, en un momento, el tren se detiene y se va en sentido contrario, a una zona totalmente oscura.

“Vamos a bajar de acá, se los juro que no lo perdono, qué horror, no, qué horror, ¡Yaaaa!, que me quiero bajar”, continuó Schüll.

“No me gusta nada esto, eres una ingrata, ya me quiero bajar hija, me he mareado, te lo juro”, añadió.

Es sabido que Belinda y su madre tienen una relación bastante cercana. De hecho, la progenitora está involucrada en la carrera musical de su hija.