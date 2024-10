Nick Carter cumple el último deseo de una fan de los Backstreet Boys que padece una enfermedad terminal

El cantante estadounidense, Nick Carter, recientemente ha recibido miles de mensajes de respeto y admiración por tener un hermoso gesto con una fanática.

El artista oriundo de Jamestown, Nueva York, cumplió el último deseo de Jenni Schmidt, una seguidora de Carter que padece una enfermedad terminal.

Durante una presentación en Frankfurt, Alemania, el cantante bajó del escenario para acercarse a Jenni, quien estaba en una camilla y recibiendo oxígeno por su delicado estado de salud.

Cerca de su fan, Nick cantó “I Want It That Way”, uno de los éxitos más icónicos de los Backstreet Boys.

Mientras entonaba el recordado tema musical, Carter le acercaba el micrófono Schmidt para que le acompañara en la interpretación.

El mágico momento fue registrado por cientos de seguidores, que posteriormente fueron subiendo videos a las redes sociales.

“Vaya conexión humana, sigo a Nick desde sus inicios en la música, simplemente me quito el sombrero”; “De esto se trata la vida, ayudar, empatizar”; “Qué hermoso, es un recuerdo que ella se llevará consigo”, fueron algunos comentarios recogidos en diferentes plataformas digitales.

Jenni pudo asistir al concierto de Carter con la ayuda de la organización germana ‘Der Wünschewagen’.

Dicha asociación cumple los deseos de las personas con enfermedades graves.