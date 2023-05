Nicolas Cage compartió que su primer recuerdo cuando estaba en el útero de su madre era “ver caras en la oscuridad”

El actor estadounidense Nicolas Kim Coppola, mejor conocido como Nicolas Cage, sorprendió a sus fanáticos y a los usuarios en redes sociales al hacer una inusual confesión tras revelar que recuerda cuando estaba en el útero de su madre.

La revelación del intérprete de ‘Ghost Rider: El vengador fantasma’ se dio durante el famoso programa televisivo ‘Late Show’ de Stephen Colbert, en donde Cage fue cuestionado sobre varios temas incluido su primer recuerdo.

Ante el público y la mirada perpleja del conductor del programa televisivo, el actor de 59 años confesó que su primer recuerdo se remota a cuando aún estaba en el útero de su madre.

“Déjame pensar. Escucha, sé que esto suena muy loco, y no sé si es real o no, pero a veces creo que puedo hacer memoria hasta el interior del útero materno. Siento que podía ver caras en la oscuridad o algo parecido”, comentó Nicolas Cage durante la entrevista.

Para el actor, aunque esto suena muy abstracto de alguna manera le da la sensación de que eso podría haber ocurrido.

Las peculiares declaraciones de Cage no acabaron ahí, pues la estrella de Hollywood señaló que ahora que ya no está en el útero ”imagino que tal vez sentí las vibraciones vocales que resonaban en mí, en ese momento”.

“Eso es echando mucho la vista atrás. No sé. Eso me viene a la mente (…) no sé ni siquiera si recuerdo estar en el útero, pero ese pensamiento se me ha pasado por la cabeza”, agregó el actor de ‘La leyenda del tesoro perdido’.

Este no fue el tema del que el artista habló durante su entrevista con Stephen Colbert, de hecho, el famoso actor compartió diferentes opiniones, como, por ejemplo, su opinión sobre si hay algo más allá de la muerte.

Ante este cuestionamiento Cage expresó que nadie lo sabe realmente, pero que “dicen que la electricidad es eterna. Que la chispa sigue encendida. Me gusta pensar que esa chispa que está dándole vida a nuestros cuerpos, una vez que estos mueren sigue adelante”.

Actualmente Nicolas Cage se encuentra haciendo una gira de promoción por medios de comunicación de su nueva película ‘Renfield’, la cual se estrenó el pasado 14 de abril y en la que interpreta al mítico Conde Drácula que vuelve entre los muertos para atormentar al mundo y fomentar el caos.