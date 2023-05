“Te echo de menos”: Anuel le dedica canción a su expareja Karol G

El cantante puertorriqueño Anuel vuelve a encender las redes sociales tras dedicarle una canción a su expareja Karol G.

El artista de reguetón compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de la nueva canción que lanzó este viernes junto a DJ Lujan y Mambo Kingz.

En la descripción del post aparece: "Te la dedico bebé", mencionando a la cantante paisa al final del mensaje.

“Mejor que yo. Te la dedico bebé, Karol G”, escribió Anuel en su cuenta de Instagram.

La canción que ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones lanza varias indirectas a la intérprete de “Mañana será bonito” con quien tuvo una relación.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo (...), mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, indica una parte de la canción.

En la canción "Te la dedico bebé", Anuel también da por sentado que su expareja Karol G y el cantante Feid tienen una relación.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él”, indica.

Cabe destacar que Anuel ya le había lanzado varias indirectas a Karol G y a su supuesta pareja al cambiar la letra de su canción ‘Más Rica que Ayer’ durante un concierto en Miami.

Durante la interpretación de su canción, el puertorriqueño cambió “¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea”, que es la letra original, por “será que Feid la dejó” con lo que alimentó los rumores de que sí hubo relación entre los colombianos.

Aparte de mencionarlo en su concierto, también lo hizo en una publicación en su Instagram en donde subió una fotografía de lo que fue su concierto en Miami con el copy “será que Feid la dejó”, que tiene comentando tantos a sus seguidores, como a los seguidores de Karol G.