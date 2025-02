Niurka Marcos contra Alicia Machado: "Me enteré por su gente de Venezuela que había estado apoyando a Maduro"

La actriz cubana Niurka Marcos, recientemente dejó unas picantes declaraciones sobre la exreina de belleza venezolana, Alicia Machado.

“Yo creo que ella no tiene bandera, ella no es generosa con nadie, la buscan por eso, la ponen en un set de grabación por eso, no es leal con nadie, más que consigo misma”, aseveró Marcos.

Las palabras de Marcos se dan luego de que la Miss Universo 1996 dijera en el programa de entretenimiento “Pica y se extiende”, cuál era su “elenco ideal” para la próxima edición de “La casa de los famosos- All Stars”.

Durante ese espacio de preguntas y respuestas, Machado sostuvo que Niurka no representaba a los cubanos, algo que sentó mal para la ‘sex symbol’ de la isla caribeña.

“Yo soy la reina del escándalo, nadie ha podido superar eso, escándalos baratos los hace cualquiera, ella lo que quiso fue llamar mi atención, no lo logró por ella, sino por mis seguidores que me aman”, mencionó Marcos.

“Se metió en camisa de once varas, se vino a bailar a casa del trompo y tocó que le tirara con bazuca”, acotó la artista latinoamericana.

Según la vedette, varias personas le han dicho en sus plataformas digitales que la Miss Universo 1996 “no representa a la venezolanidad”.

“Todos tus coterráneos te alucinan (Alicia), no te puedo explicar cuánta cantidad de venezolanos se metieron en mis redes sociales para decirme: ‘yo no soy tu fan, pero vengo a decirte que ella a nosotros no nos representa’”, continuó.

Poco antes de finalizar la entrevista, Marcos detalló: “Me enteré por su gente de Venezuela que había estado apoyando a Maduro (Nicolás)”.