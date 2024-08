“¿Qué más me van a hacer?”: El desgarrador mensaje de Alicia Machado, quien asistió por primera vez a una marcha por Venezuela en EE. UU.

El sábado 17 de agosto, miles de venezolanos salieron a las calles de más de 300 ciudades en todo el planetapara pedir que se respeten los verdaderos resultados de las elecciones del 28 de julio en su país.

Al unísono de "libertad" y entonando el himno nacional, los ciudadanos del país caribeño atendieron el llamado de la líder opositora María Corina Machado y abarrotaron calles y plazas en ciudades de todos los rincones del mundo.

"Los venezolanos estamos unidos, no vamos a dejar las calles (...) El mundo reconoció la autenticidad de nuestras actas y resultados": dijo María Corina Machado a NTN24 mientras la multitudinaria movilización avanzaba por las calles de Caracas.

Una de las últimas ciudades en recibir la protesta fue Miami, en Estados Unidos, que contó con la presencia de miles de ciudadanos, políticos venezolanos, estadounidenses y hasta cubanos.

Una personalidad que hizo presencia en esta marcha fue la exreina y actriz venezolana Alicia Machado, quien fue invitada a tarima a dar unas palabras y comenzó agradeciendo a la comunidad internacional que han tendido la mano a los venezolanos y posteriormente se despachó con un sentido mensaje.

“Muchas gracias a todos los países, incluyendo, por supuesto, a esta gran nación que nos ha recibido durante estos últimos 20 años que tenemos en este martirio y en este sufrimiento tan grande, que ya no sabemos más qué hacer, ya no sabemos a dónde más acudir, ya hemos acudido a todos. Hemos hecho todo lo que se ha podido, hemos hecho lo que no se imaginan”, inició Machado su discurso.

“Es primera vez en 30 años que tengo aquí en Estados Unidos que yo vengo a algo como esto, a una marcha política de Venezuela, es la primera vez que lo hago, pero ya se acabó, ya me mataron un hermano, me secuestraron a otro hermano, me secuestraron a dos tíos, me expropiaron a mi familia, ¿qué más me van a hacer? ¿Qué más le van a hacer a Alicia Machado? ¿Qué más le van a hacer a mi familia? No vamos a parar, vamos hasta el final”, puntualizó la también empresaria venezolana.

La Miss Universo 1996 hizo un llamado a las autoridades venezolanas a reconocer su derrota en las presidenciales y llegar a un acuerdo con la oposición para salir pacíficamente.