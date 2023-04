No hay quinto malo: Falcao volverá a ser papá

Lorelei Tarón, esposa del futbolista colombiano Radamel Falcao García, le puso fin a las especulaciones acerca de que volverían a ser padres, confirmando los rumores con unas hermosas fotografías en su cuenta de Instagram.

“El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es LA FAMILIA ¡Vamos a ser papás por quinta vez!”, escribió la mujer en su red social.

De inmediato, su publicación se llenó de felicitaciones: “tienes la familia más hermosa”, “las familias grandes son lo máximo”, “son una familia bendecida por Dios”, “La familia es el diseño Perfecto de Dios y ellos lo saben”, “que viva el amor”, entre otros.

Sin embargo, también hubo espacio para las bromas y hasta las críticas: “Falcao no solo rompe las redes”, “ya vas a completar la Selección”, “esta mujer parece que no siente dolor”, “ustedes dos van a sobrepoblar el planeta”, “yo solo tengo dos y a veces los quisiera devolver, no sé cómo hacen ahora con cinco” y más.

Si bien todavía no se conoce el sexo del bebé, la prensa española especula que se trataría de una niña la que llegue a la familia del actual delantero del Rayo Vallecano.

Cabe recordar que ‘El Tigre’ y su esposa habían revelado que el año pasado habrían perdido el que hubiese sido su quinto hijo: "Sí lo queríamos mucho, pero no pudo ser, lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas", había dicho Tarón en su cuenta de Instagram.

El nuevo bebé que viene en camino se sumará a sus tres hijas Anette, Dominique, Desireé y a su hijo Jedidiah.