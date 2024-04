“No sabes lo que me la pela”: Piqué es criticado por comentarios contra Bolivia durante el programa de Twitch de la Kings League

El exfutbolista Gerard Piqué se encuentra en el ‘ojo del huracán’ por unos comentarios que hizo considerados como xenófobos, esto ocurrió en el programa de Twitch de la Kings League en España que contó con la presencia de la cantante argentina María Becerra.

Durante el desarrollo del programa, le preguntaron a la artista cuáles serían sus próximos shows internacionales y cuando mencionó que se estaría presentando en Bolivia, Piqué la interrumpió con un comentario burlesco: “Joder... quién va a Bolivia. Jodido… La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”.

La interrupción del exBarcelona incomodó a María Becerra quien, entre risas y algo de molestia, le dijo: “La cagaste. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila”.

No solamente la cantante argentina se sintió con el comentario de Piqué, pues en las redes sociales también hubo reacciones en su contra: “Por algo Shakira le dijo que que ejercite el cerebro”, “cómo hizo Shakira para aguantarse tanto tiempo a este xenófobo”, “Piqué es una persona horrible, verdaderamente despreciable”, entre otros mensajes.

Posteriormente, en una reunión plena con los otros presidentes que integran la Kings League, Ibai Llanos también lo cuestionó por sus comentarios sobre Bolivia y lo señaló de maleducado y desagradable a lo que Piqué contestó: “Sinceramente, no sabés lo que me la pela. Es otro nivel”.

La tensión empezó a subir cuando Ibai respondió: “que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso” y el exBarcelona trató de argumentar sus palabras: “Sabía que ella tenía una gira por España y pensaba que iba a decir sobre los conciertos en Santander, Madrid y dijo: ‘Bolivia’ y yo dije ‘¡joder Bolivia!’. Y después le dijeron que tenía una gira en España, que podía anunciar”.

Ibai siguió buscando que Piqué se disculpara con los bolivianos por su comentario, además porque allá también se consume la Kings League y lejos de ‘agachar la cabeza’, el exfutbolista señaló: “A nadie de Bolivia le falté el respeto”.

No es la primera vez que la expareja de la colombiana Shakira se ve envuelto en un tema de xenofobia, pues en una entrevista en abril de 2023 con el periodista Gerard Romero dijo: “Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡Miles!”.

La barranquillera le respondió en aquel entonces con un mensaje en X (anteriormente Twitter) que decía: “orgullosa de ser latinoamericana” acompañado de las banderas de los países que forman parte de la región.