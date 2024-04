Shakira dijo "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y Clara Chía lo aplicó: esta es la fortuna que tiene desde el escándalo con Piqué

El divorcio entre la colombiana Shakira y el español Gerard Piqué fue un tema doloroso para los involucrados, pero también ha sido un motivo de éxito, ya que cada quien ha visto una mejora en sus negocios y en sus ingresos.

Por el lado de la colombiana, comenzó a escribir canciones como catarsis por lo que estaba viviendo, las grabó y las lanzó en un nuevo álbum titulado "Las mujeres ya no lloran" que las han vuelto a poner en la cima de las listas e incluso, va a embarcar a la barranquillera en una gira mundial.

Por el lado de Piqué, decidió retirarse del fútbol ante lo que estaba viviendo por la ruptura con la cantante y se dedicó de lleno a su empresa Kosmos y a su emprendimiento la Kings League, que reúne a varias personalidades del fútbol y de la farándula para jugar un fútbol con reglas diferentes.

Sin embargo, ellos dos no son los únicos que se han visto beneficiados económicamente, pues Clara Chía, la mujer con la que el exBarcelona le fue infiel a Shakira y con quien sostiene en la actualidad una relación amorosa, también ha incrementado su fortuna.

Según dio a conocer el diario Universal, la catalana tendría una fortuna cercana a los 500.000 dólares, es decir, 1.950.000.000 millones de pesos, producto de lo mediático que se ha vuelto su nombre y de convertirse en ‘la mano derecha’ de Gerard Piqué en su empresa Kosmos.

Sin duda, Clara Chía se vio muy beneficiada al estar con el exfutbolista y pasó de tener la tranquilidad que tienen las personas que no gozan de popularidad mediática a ser un nombre que mueve en redes sociales y medios de comunicación.

Cabe recordar que la relación entre ellos inició luego de conocerse en Kosmos y aunque últimamente se ha rumorado de posibles problemas, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, Shakira prepara lo que será su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y está enfocada en su carrera artística; pese a que la han relacionado con diferentes hombres como Tom Cruise o Lewis Hamilton, no se conoce a ciencia cierta si tiene o no una nueva relación sentimental con alguien.