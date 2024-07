Así fue el gesto del tenista número uno del mundo al ver que su novia rusa se retiró de Wimbledon entre lágrimas

Una escena que pocos aficionados del tenis quieren ver en los grandes torneos se dio este lunes en el partido por los octavos de final del campeonato de Wimbledon entre la kazaja Elena Rybakina y la rusa Anna Kalinskaya.

Cuando el partido se encontraba en el segundo set y favorecía a la kazaja por un marcador de 6-3 y 3-0, Kalinskaya tomó la decisión de retirarse.

Las cámaras, de inmediato, además de captar el momento del retiro de Kalinskaya se fueron con el italiano y número uno en el escalafón de la ATP, Jannik Sinner, quien se encontraba en las gradas.

Al italiano, pareja de Kalinskaya, se le vio serio e incluso como perturbado por el retiro de la tenista rusa. Los lentes de las cámaras notaron que Sinner se abstuvo de aplaudir y solo seguía con la mirada a su novia que, entre lágrimas, abandonaba la pista.

Luego, trascendió que la tenista rusa decidió retirarse debido a unas molestias en su muñeca. "Me estaba afectando mucho a mi saque y en la primera bola después del saque. Me sentía un poco la muñeca entumecida”.

“Pensé que se me pasaría, pero no fue así y decidí parar porque no me sentía mejor. Es muy frustrante y muy triste porque probablemente este sea mi torneo favorito, pero soy humana y no puedo controlar todo mi cuerpo”, indicó la rusa en declaraciones a los medios tras el partido.

Rybakina, nacida en Moscú, se unió a Margaret Court, Maria Sharapova, Evonne Goolagong, Chris Evert y Billie Jean King al ganar 18 de sus primeros 20 partidos en ediciones de Wimbledon competidas.

La kazaja se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, cabeza de serie número 21 del torneo, en los cuartos de final.

En otros resultados de los octavos de final del torneo el serbio Novak Djokovic se impuso al danés Holger Rune por 6-3, 6-4 y 6-2. El estadounidense Taylor Fritz, a su vez, eliminó al alemán y uno de los favoritos, Alexander Zverev, por 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 6-3.

En el cuadro de las mujeres, entre tanto, la letona Jelena Ostapenko venció a la kazaja Yúliya Putíntseva por 6-2 y 6-3.