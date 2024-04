Llueven críticas sobre Piqué por "menospreciar" a Bolivia durante una transmisión en vivo; esto fue lo que dijo entre risas

Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y expareja de la cantante colombiana Shakira, enfrenta nuevamente una tormenta de críticas por cuenta de un comentario sobre Bolivia.

En una transmisión en vivo, junto a las figuras del torneo de fútbol Kings League, Piqué entrevistó a la cantante argentina María Becerra, que se ha convertido en una de las referentes del género urbano.

En la conversación, los colegas del exdefensor preguntaron cuáles eran los próximos destinos de la artista para ofrecer conciertos.

"María, próximas citas para todo el mundo que nos está viendo ahora mismo, para que te puedan ir a ver a algún sitio, proyectos, cositas nuevas", preguntó uno de los panelistas.

A lo que respondió Beccera: "Bueno, ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows".

Inmediatamente y de manera inesperada, Piqué responde con carcajadas: "joder, a ver quién va a Bolivia, jodido", dice.

"Espera, nos está viendo gente de todos lados", respondió la cantante, que tomó el comentario de Piqué entre risas.

XBuyer, un youtuber español que participa en la Kings League, trató de defender el comentario de la argentina y con tono sarcástico respondió a Piqué: "a lo mejor la gente de Bolivia va".

No obstante, Piqué siguió respondiendo en la misma línea: "la gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, pero Bolivia, joder".

"Qué barbaridad, acaba lo que has estropeado", respondió otro de los panelistas.

Los comentarios sobre las declaraciones de Piqué no se han hecho esperar y muchos internautas los calificaron de "indignantes".

"No sé que me indigna más, que el nos insulte de frente o la gente de Bolivia que lo defiende", "xenofobia", "Hay gente enojándose con la cantante cuando el xenófobo, clasista, racista e ignorante es el ex marido de Shakira", "Es un tarado con todas las letras", son algunos de los posteos de usuarios de redes sociales.