Coldplay llegó a un acuerdo con su exrepresentante para evitar ir a juicio por incumplimientos de pagos

Tras una larga batalla legal, la banda británica Coldplay, encabezada por Chris Martin, logró alcanzar un acuerdo con su exmánager Dave Holmes, quien los había demandado por una cifra de 10 millones de libras (12 millones de euros) por el concepto de comisiones impagadas.

El pasado mes de agosto de 2023 Holmes, quien representó a la banda de 2005 a 2022, demando a los intérpretes de ‘Fix You’ por no haberle pagado unas comisiones, las cuales, según él, hasta la fecha de hoy todavía le deben.

Sin embargo, ante las acusaciones, los intérpretes de ‘Paradise’ tomaron cartas en el asunto y contrademando a Holmes por la jugosa suma de 14 millones de libras (17 millones de euros) por daños y perjuicios.

La agrupación conformada por Chris Martin (vocalista), Guy Berryman (bajista), Jonny Buckland (guitarrista) y Will Champion (baterista), argumenta que su exrepresentante durante más de 20 años sacó provecho de unos préstamos de Live Nation.

Live Nation, es una de las compañías más importantes en el mundo de promoción de giras y el gestionamiento de las ventas de las entradas que por años consiguió Coldplay.

En la demanda interpuesta por el grupo, se lee que en 2015 Live Nation le prestó, en ese entonces, a Holmes cerca de 20 millones de dólares y otros 10 millones de dólares en 2018, ambos préstamos con una tasa de interés del 2.72%.

Esto, según la banda, les genera curiosidad, pues no entienden para que, en ese momento, Holmes necesitaba 30 millones de dólares adicionales cuando contaba con el sueldo que recibía por representarlos.

En su recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Londres, los músicos señalan que “hasta donde sabemos, el señor Holmes utilizó el dinero obtenido por los acuerdos de préstamo para financiar una empresa de desarrollo inmobiliario en Vancouver, Canadá, o sus alrededores”.

Además, añadieron en el escrito que alegan que Holmes adquirió esos préstamos de 30 millones de dólares con una tasa de interés “anual fija del 2.72” de Live Nation en virtud de su posición como representante de la banda.

Cuando Holmes demandó a sus exclientes, el pasado mes de agosto de 2023, alegó que colaboró a la banda con la organización de las sesiones de grabación, así como también con las muestras y arreglos de cuerdas para sus dos últimos álbumes: Everyday life (2019) y Music of the spheres (2021).

Ahora, tras meses de una disputa legal que parecía no tener final, la popular banda llegó a un acuerdo no revelado de siete cifras para evitar que los detalles privados se volvieran de dominó público en el tribunal, según reporto el medio The Sun.

De acuerdo con el medio británico, a documentación presentada en el Tribunal Superior de Londres confirma que en mayo los intérpretes de ‘Yellow’ pudieron hacer negociaciones con Holmes en la demanda que estaría cerca de llegar a su final.