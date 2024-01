Estos son los nominados a los Razzies 2024: los premios que reconocen lo peor del cine

Ya se conocieron los nominados a los Oscar de 2024, los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a lo mejor del séptimo arte.

Pero también se conocieron los postulados a los Razzies 2024, que hacen lo contrario y reconocen a lo peor del cine en la misma temporada. Se trata de los Golden Raspberry Awards que fueron creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980.

Los galardones, considerados una parodia de premios cinematográficos, albergan este año su 44ª edición en la que distintas películas, actores y demás figuras forman la lista de nominados a lo peor de la industria.

Cintas como “Los indestructibles 4", “Megalodón 2: El gran abismo” y “¡Shazam!: La furia de los dioses!” hacen parte del listado de peores películas nominadas en dicha versión.

Asimismo, actores galardonados con el prestigioso Premio Oscar se encuentran en el listado de nominados a peor intérprete en su categoría masculina y femenina. Entre ellos: Jon Voight, Russell Crowe y Dame Helen Mirren.

Otros actores ocupan nominaciones en el listado y son “reincidentes” en los Premios Razzie como Sylvester Stallone, Megan Fox y Jennifer Lopez.

Según detallan los organizadores, los resultados fueron determinados por los votos de los miembros de los Razzie: 1.179 cinéfilos, críticos de cine y periodistas de 49 estados de EE. UU. y dos docenas de países extranjeros. En total se eligieron cinco mejores contendientes en cada una de las nueve categorías.

Los “ganadores” de la 44ª edición anual de los Razzie, para quienes no habrá alfombra roja, se darán a conocer en la ahora denominada “Víspera de los Oscar”, el sábado 9 de marzo.

Estos son los nominados:

Peor película

“The Exorcist: Believer”

“Expend4bles” (Los indestructibles)

“Meg 2: The Trench”

“Shazam! Fury of the Gods”

“Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor actor

Russell Crowe - ”The Pope’s Exorcist”

Vin Diesel - ”Fast X”

Chris Evans - “Ghosted”

Jason Statham - “Meg 2: The Trench”

Jon Voight - “Mercy”

Peor actriz

Ana de Armas - “Ghosted”

Megan Fox - “Johnny & Clyde”

Salma Hayek - “Magic Mike’s Last Dance”

Jennifer Lopez - “The Mother”

Dame Helen Mirren - “Shazam! Fury of the Gods”

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall - “About My Father”

Megan Fox - “Expend4bles”

Bai Ling - “Johnny & Clyde”

Lucy Liu - “Shazam! Fury of the Gods”

Mary Stuart Masterson - “Five Nights at Freddy’s”

Peor actor de reparto

Michael Douglas - “Ant Man & The Wasp: Quantumania”

Mel Gibson - “Confidential Informant”

Bill Murray - “Ant Man & The Wasp: Quantumania”

Franco Nero (as “The Pope”) - “The Pope’s Exorcist”

Sylvester Stallone - “Expend4ables”

Peor pareja en pantalla

Cualquier par de "mercenarios sin piedad" - "Expend4bles"

Los inversores avariciosos que donaron US$ 400 millones por los derechos del remake de "The Exorcist"

Ana de Armas & Chris Evans (que reprobó "química en pantalla") - “Ghosted”

Salma Hayek & Channing Tatum - “Magic Mike’s Last Dance”

Pooh & Piglet como asesinos sanguinarios - “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor precuela, remake o secuela

“Ant Man & The Wasp: Quantumania”

“The Exorcist: Believer”

“Expend4bles”

“Indiana Jones and The Dial of Destiny”

“Winnie the Pooh: Blood and Honey”

Peor director

Rhys Frake-Waterfield - “Winnie the Pooh: Blood and Honey”

David Gordon Green - “The Exorcist: Believer”

Peyton Reed - “Ant Man & the Wasp: Quantumania”

Scott Waugh - “Expend4bles”

Ben Wheatley - “Meg 2: The Trench”

Peor guion

“The Exorcist: Believer”

“Expend4bles”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Shazam! Fury of the Gods”

“Winnie the Pooh: Blood & Honey”