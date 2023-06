Por esta razón Alejandro Sanz fue condenado a pagar una millonaria deuda en Estados Unidos

Hace unas semanas el cantante español Alejandro Sanz les confesó a sus seguidores que se encontraba pasando por un momento difícil en su vida y que por ello no se encontraba bien respecto a su salud mental.

El artista que confesó sentirse “triste y cansado” había dejado muy preocupados a sus fans tras su mensaje de reflexión en el que confesó estar trabajando para resolver estos problemas.

No obstante, unos días más tarde salieron las posibles razones que tendrían al intérprete de ‘Amiga mía’ atravesando una crisis personal.

Resulta que el origen de los problemas personales del cantante de 54 años se debe a una deuda millonaria en Estados Unidos.

El juzgado de primera estancia número 47 de Madrid condenó este martes al cantante español Alejandro Sanz a pagar más de tres millones de dólares (2.9 millones de euros) por haber hecho préstamos bancarios a Total Bank en Florida para poder adquirir sus dos propiedades en Estados Unidos y posteriormente no pagarlos, según relató el medio El Mundo.

Esta nueva sentencia ratificaría lo que ya había emitido un dictamen hace dos años en Miami, cuando el cantautor fue condenado por los impagos de las hipotecas con las que se hizo dos propiedades de cerca de siete millones de dólares.

Sanz no solo tendrá que pagar la multa por no hacerse cargo de sus deudas, sino que también la Justicia prepara un embargo de algunas propiedades del español si no se hace cargo de la cantidad que le fue exigida por la ley.

De lo que se sabe, las deudas de Alejando iniciaron cuando el intérprete de ‘Corazón partido’ dejó de pagar las cuotas sendos préstamos que tenía con Total Bank de Florida y que habían sido otorgadas a Gazul Producciones S.L.U. y a Music on Wheels LLC, ambas sociedades que hacen parte del entramo empresarial de Sanz.

Al no pagar, el banco inició un proceso de ejecución hipotecaría para poder recuperar las propiedades.

Para 2020 el español de 54 años ya debía 12 millones de dólares por lo que acordó vender sus propiedades para poder pagar la deuda, no obstante, no entregó la documentación requerida, así como también exigió 14 millones de dólares por ella, el doble de costo del precio original.