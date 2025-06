Con una popular palabra argentina, Cristiano Ronaldo respondió a la posibilidad de jugar junto a su rival histórico, Lionel Messi, en el Mundial de Clubes

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, apareció en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de las Naciones entre la selección lusa y España, y respondió diferentes interrogantes, pero hubo uno en particular que generó hasta risas por la respuesta.

Al ‘Bicho’ le preguntaron sobre la opción de jugar junto con Messi en el próximo Mundial de Clubes, teniendo en cuenta que los equipos pueden fichar jugadores para este torneo, y si bien Cristiano dice que “es algo muy difícil”, tampoco descartó del todo la idea.

Sin embargo, 'CR7' sorprendió a los presentes con el comienzo de su respuesta, pues le dijo al periodista “bueno, boludo, nunca se sabe”, haciéndole una broma y provocando las risas de los demás asistentes.

Luego ya, en seriedad, Cristiano dijo: “Tú sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina porque mi mujer es de allá y la amo, he tenido invitaciones de Argentina para jugar el Mundial de Clubes, pero nunca se sabe, el tiempo está ahí, pero yo digo ‘de esta agua no beberé’, lo veo difícil, pero me gusta mucho Argentina”.

En la misma conferencia de prensa, Cristiano volvió a dejar en claro cómo es su relación con Messi: “tengo cariño por Messi, fuimos rivales por muchos años pero he dicho en algunas entrevistas que en el escenario y recuerdo que Messi no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban en la gala, tengo cariño por él porque me trató bien y me tuvo mucho respeto como yo a él”.

Si bien es incierta su presencia en el Mundial de Clubes, ‘CR7’ dejó claro que sí hay equipos interesados por sus servicios para este torneo, sin embargo, nada se ha concretado.

El Mundial de Clubes de la FIFA, uno de los proyectos estelares del presidente Gianni Infantino, reúne a 32 equipos en ocho grupos de cuatro y comienza la próxima semana en Estados Unidos.

El torneo contará con las grandes figuras del fútbol Mundial, incluido Lionel Messi, quien participará gracias a la invitación que la FIFA le hizo al Inter de Miami. Además, estarán Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre otros.