"Por qué comienzan tan temprano": Lorelei Tarón, esposa de Falcao, confesó qué ha sido lo más difícil de vivir en Bogotá

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, reveló detalles inéditos de su experiencia viviendo en Bogotá luego de que el futbolista iniciara una nueva etapa en su carrera al ser contratado por el equipo Millonarios FC.

Tras varios meses de residir en la capital colombiana, la cantante confesó sus impresiones positivas y negativas de la ciudad y, los sacrificios que han tenido que hacer para poder adaptarse.

En medio de una entrevista en el pódcast Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán, la argentina aseguró que el apoyo de la familia fue clave para la llegada del delantero a su nuevo equipo.

“Estamos súper contentos de estar aquí y ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que Falca es hincha desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando hace mucho tiempo, pero también teníamos ese anhelo en el corazón de poder venir un día a Colombia", aseguró.

Lorelei reveló que una de las cosas más importante para ella y Falcao era mostrar a sus hijos “la cultura, gente y cariño de los colombianos" y señaló que sus primeros meses en la capital del país han sido positivos.

Sin embargo, confesó que hay situaciones a las que le ha costado adaptarse por lo que ha tenido que hacer ciertos sacrificios.

“Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: la madrugada de los colombianos, es tremendo. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’ Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”, confesó.

Otro punto complicado es el tráfico, “me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia, están disfrutando mucho”, comentó.

Finalmente aseguró que estaba muy feliz de estar en la ciudad y más por el hecho de saber que Falcao estaba cumpliendo su sueño.

“Yo nunca había vivido en Colombia. Siempre venía por dos o tres días, de paso. Ahora que estamos viviendo acá estamos muy contentos y es bonito que los niños vivan esto”, expresó.