El nuevo trabajo de Lorelei Tarón, esposa de Falcao, tras su llegada a Colombia

Radamel Falcao García jugará por primera vez en Colombia tras llegar a un acuerdo con Millonarios, equipo de Bogotá del que se ha declarado hincha desde muy pequeño.

El delantero colombiano jugará en cada uno de los estadios del fútbol colombiano y principalmente en El Campín de Bogotá, donde funge como local el club ‘embajador’.

Pero no solo Falcao tendrá una oportunidad en la capital colombiana, su esposa Lorelei Tarón también inició una nueva etapa de su vida con importante proyecto.

Tarón confirmó a través de sus redes sociales que inició su trabajo como modelo en Colombia.

En compañía de sus hijos se vio a la argentina posando para una marca de ropa nacional

La esposa de El Tigre no fue la única que demostró su habilidad para posar frente a las cámaras, pues su hija mayor Dominique también.

La también cantante reveló, a través de un video, su experiencia en medio de dicha sesión fotográfica en Bogotá.

"Me sentí espectacular. Aparte, me divertí, me sentí cómoda y en confianza", aseguró.

Es de señalar que el pasado jueves 4 de julio, el ‘tigre’ llegó a Bogotá para unirse a la concentración del conjunto ‘albiazul’, que ya prepara lo que será el segundo semestre del 2024 en el que buscarán su estrella número 17, por lo que tendrán algunos partidos amistosos, uno de ellos contra el River Plate de Argentina.

Falcao llegó en horas de la madrugada al aeropuerto donde fue recogido y, escoltado por la policía, se dirigió al hotel donde lo esperaba el cuerpo técnico de Millonarios, encabezado por el técnico Alberto Gamero y el director deportivo Ricardo ‘el Gato’ Pérez.

“Muy emocionado, es un desafío importante para mí el hecho de jugar en mi país, que nunca lo había hecho, y de cumplir el sueño de ponerme la camiseta de Millonarios”, declaró Falcao en el video que publicó el equipo mostrando el recorrido del ‘Tigre’ a su arribo a Bogotá.

“Es bastante especial, fueron días donde siempre tenía en mente al equipo, el hecho de venir a Colombia a jugar, lo que puede significar ir a los diferentes estadios, el encuentro con la hinchada y cumplir el sueño que tenía desde niño y que gracias a Dios se da en esta etapa de mi carrera”, concluyó el exjugador del Rayo Vallecano.

A su llegada a la concentración tuvo un breve diálogo con Gamero, quien le dio la bienvenida y le preguntó si estaba cansado por el viaje; además, recibió los guayos con los que comenzará a entrenar con el equipo para engranar lo más pronto posible y llevar felicidad a su hinchada.