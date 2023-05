¿Por qué Tina Turner fue considerada la Reina del Rock and Roll?

El mundo de la música está de luto por cuenta del fallecimiento este miércoles 24 de mayo de la cantante estadounidense Tina Turner considerada en la industria, tras su carrera de más de medio siglo, como la “Reina del Rock and Roll”.

Turner fue conocida con ese sobrenombre por su poderosa voz femenina cuando el rock apenas surgía en las voces de artistas como Chuck Berry.

Esa voz, en conjunto con su talento en los escenarios y en el baile le valieron el título de la “Reina del Rock and Roll”. Ninguna otra mujer tuvo el impacto de ella en el rock que poco a poco se adueñó de las discotecas estadounidenses.

El título además llegó como un merecimiento por las seis décadas de carrera musical que tuvo en las que vendió millones de discos.

En cada una de sus presentaciones, Turner hacía gala de sus estrafalarios atuendos y demostraba su enérgica actuación.

La cantante estadounidense logró vender más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Su última gira mundial, realizada en 2008 y 2009, se convirtió en una de las más rentables del mundo del espectáculo.

Finalmente, en 2013 tomó la decisión de retirarse definitivamente de la música y renunció a la nacionalidad estadounidense para adquirir la suiza.

Algunas de sus canciones como “Proud Mary”, “What’s Love Got to Do with It” y “Simply the Best” marcaron una era en la música estadounidense.

El talento de Turner fue premiado con 12 premios Grammy y decenas de premios Billboard, American Music y MTV.

Anna Mae Bullock, su nombre de cuna, murió este miércoles en Suiza, según anunció su representante a través de Instagram.

"Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos", termina el comunicado en el Instagram de la ocho veces ganadora del Grammy, quien encontró la fama primero con su esposo, Ike Turner, y luego como solista tras dar por terminado un matrimonio marcado por la violencia.

Turner nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, en el seno de una familia con raíces suizas.

En territorio norteamericano impulsó su carrera en la música, no sin antes atravesar una vida difícil trabajando desde muy pequeña como empleada doméstica y luego como enfermera.

Turner mostró su talento musical en una iglesia de su ciudad natal, t desde ese momento se perfilaba como una de las grandes artistas estadounidenses.

Su carrera musical estuvo a la sombra de Ike Turner, su esposo, quien la maltrataba en múltiples ocasiones, según se conoció en la prensa de mediados de la década del 70.

Tras separarse, en 1975 comenzó su prometedora carrera musical como solista, siendo parte de la obra cinematográfica de ‘The Who’.

Se casó de nuevo, con el productor musical alemán Erwin Bach en 2013 con quien compartió sus últimos años antes de su partida tras tres años de una larga enfermedad.