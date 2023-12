Video: Presentadora de la BBC fue captada haciéndole ‘pistola’ a la cámara cuando iba en vivo

La presentadora de noticias de la BBC Maryam Moshiri vivió un momento incómodo cuando se disponía a presentar un boletín global de noticias este 6 de diciembre.

La periodista, al parecer, bromeaba con alguien del equipo al interno del noticiero cuando la cámara se prendió y fue al aire, dejándola expuesta ante los televidentes cuando le estaba haciendo un gesto grosero con la mano a uno de sus compañeros.

El video no tardó en hacerse viral por redes sociales, llamando la atención sobre todo sus gestos, pues cuando estaba haciendo ‘pistola’ tenía una sonrisa, pero cuando le advirtieron que estaba en directo, su gesto cambió a una cara de total seriedad.

Las reacciones al clip no se han hecho esperar y mientras una gran mayoría se tomó con humor el error, otros se sintieron ofendidos con la grosería y aseveraron que es falta de profesionalismo de su parte, por lo que Moshiri salió en redes sociales ofreciendo disculpas.

“Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0... incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara”, inició el post en X de la comunicadora israelí.

“¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. En realidad, no estaba "dándole la vuelta al pájaro" a los espectadores ni siquiera a una persona. Era una broma tonta destinada a un pequeño número de mis compañeros”, finalizó el escrito.

Algunos televidentes de la BBC recordaron otro momento de Maryam Moshiri cuando, por un error técnico, no fue posible recrear la Superluna en imágenes y ella hizo el gesto de lo cómo se vería el satélite con sus manos.