Alejandra Guzmán es fuertemente criticada por arrojar al suelo el celular de un periodista en el aeropuerto de Ciudad de México

La reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán se encuentra en el ojo del huracán luego de tirar el celular de una periodista en el aeropuerto tras ser cuestionada por el juicio relacionado con su hermano Luis Enrique Guzmán.

La intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ llegó al aeropuerto en la Ciudad de México, en donde fue interceptada por un grupo de periodistas, quienes la estaban esperando y la cuestionaron sobre varias cosas, entre ellas la supuesta no paternidad de su hermano.

El periodista del programa ‘Chisme No Like’ cuestionó a la artista sobre si iba a testificar en el caso de su hermano ahora que una juez dio la orden para que se presentara en calidad de testigo en el caso de Luis Enrique.

“Ale, ya un juez, ordenó que te presentaras en calidad de testigo, ¿qué vas a hacer?”, le preguntó el periodista, cosa que no solo la incomodó, sino que hizo que la artista se enojara al punto de tirarle el teléfono.

Tras la pregunta, la intérprete de ‘Mi peor error’ toma el celular con el que está grabando el periodista, identificado como Mitzu, y lo arroja al suelo en medio del grupo de reporteros que la estaban rodeando.

Ante esto, Mitzu le reclamó su accionar y manera de comportarse, algo a lo que ella le contestó que “me vale madres”.

Luego de varios segundos de que otros periodistas caminaran detrás de ella por el aeropuerto para que respondiera sobre el tema de su hermano, Alejandra les dijo: “así no, con respeto sí, sin respeto no”.

El accionar de Guzmán se hizo rápidamente viral en redes sociales, en donde varios usuarios la criticaron y la denominaron como una artista “prepotente”, mientras que otros alegaron que fue una reacción natural ante la invasión de privacidad.

“No son los modos, pero ya el invadir su espacio y seguirla así tampoco son los modos”, “Poco se me hace la verdad”, “Ya no le den foco a esa señora”, “Ya toda una señora amargada” y “Ella y su familia en la polémica siempre”, son algunos de los comentarios en redes.

¿Qué pasa con el hermano de Alejandro Guzmán?

El hermano de Alejandra, Luis Enrique Guzmán, se casó con Mayela Laguna, una relación de la que nació su hijo Apolo.

No obstante, tras la ruptura de la pareja, se puso en duda la paternidad de Luis Enrique. Aunque en este caso Alejandra no tiene mucho que ver, pero desde que se puso en duda si Apolo es hijo de su hermano o no, la prensa la ha estado acorralando para que responda o hable del tema en diferentes ocasiones.